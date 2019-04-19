Якутский Полюс Холода «засветился» в анимационном сериале от Дэвида Финчера

Якутский Полюс Холода «засветился» в анимационном сериале Дэвида Финчера и Тима Миллера «Любовь, смерть и роботы». Действие 18 серии под названием «Тайная война» («Secret War») разворачивается в районе села Оймякон.

Первый сезон сериала «Любовь, смерть и роботы» вышел в свет 15 марта и состоит из 18 серий хронометражем от 5 до 17 минут. «Краткость – сестра таланта» - это про них: при небольшой продолжительности каждая из серий представляет собой законченную историю. 15-минутная «Тайная война» — одна из самых длинных.

Над морозными пейзажами аниматоры постарались.Фото: скриншот видео

Официальное описание серии звучит так: «В годы Великой Отечественной войны, во время боёв за Сталинград, специальное подразделение Красной армии вступает в бой с нечистой силой, обитающей в древних лесах Сибири, в районе села Оймякон».

По сюжету, отряд под предводительством лейтенанта Захарова получает задание сдержать дальнейшее проникновение нечисти любой ценой. Что они и делают, вступив в неравный бой с быстрым и опасным врагом. Горстка фронтовиков, вооруженная ППШ (пистолетом-пулемётом Шпагина), снайперской «мосинкой» и РГД-33 (ручными гранатами Дьяконова), отважно борется с тысячами тварей, но их слишком много…

Команда Digic Pictures ранее работала над эффектами к «Терминатору 3: Восстание машин».Фото: Социальные сети

Над сериалом работали лучшие анимационные команды со всего мира. Все серии сняты в разных жанрах и визуальных стилях анимации. Только два из 18 эпизодов сняты по оригинальному сценарию, остальные — экранизации рассказов писателей-фантастов.

Рассказ, который взяли для сценария «Тайной войны», написал Дэвид У. Амендола. Режиссёром стал Иштван Зоркоци, анимацию создавали специалисты венгерской студии Digic Pictures. Ранее они работали над эффектами к «Терминатору 3: Восстание машин», трейлерами игр «Assassin’s Creed», «Mass Effect», «Call of Duty» и других.

В «Тайной войне» венгерские аниматоры создали «искаженную реальность», которую можно распознать по преувеличенным чертам лица персонажей и другим элементам – например, как деревья искривляются из-за присутствия зла. Чтобы достоверно передать движение живой лошади, использовалась технология захвата движения.

Венгерская команда аниматоров на славу поработала над детализацией.Фото: скриншот видео

- Мы очень гордимся тем, что можем внести свой вклад в анимационный сериал Netflix «Любовь, смерть и роботы». Мы всегда склонялись к довольно реалистичному стилю компьютерной графики, что помогло нам сосредоточиться на фильме. Спасибо Тиму Миллеру, Дэвиду Финчеру и Netflix за доверие! Мы очень гордимся тем, что вы выбрали нас, - написано на официальной страничке Digic Pictures в Facebook.