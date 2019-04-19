Якутские полицейские узнали вора… по походке

В Якутии полицейские задержали вора, узнав его… по походке. Мужчину с весьма характерной манерой ходьбы сняла камера видеонаблюдения.

О краже телевизора стоимостью 20 тысяч рублей заявила 73-летняя пенсионерка, жительница одного из сел в Булунском районе республики.

Мужчину сняла камера видеонаблюдения. И хотя лица злоумышленника отчетливо видно не было, полицейским удалось его идентифицировать благодаря характерной манере ходьбы. Вскоре воришку, 44-летнего местного жителя, задержали.

Как выяснилось, он знал, что хозяйка дома в отъезде, поэтому спокойно взломал замок и умыкнул из квартиры плазменный телевизор. Мужчина собирался сбыть похищенное, и на вырученные деньги купить спиртное, но не успел.

Теперь ему предстоит понести ответственность за кражу с незаконным проникновением в жилище. Возбуждено уголовное дело.