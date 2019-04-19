На экологию в Якутии предусмотрели более 1, 5 млрд рублей

В Якутии на осуществление национального проекта «Экология» предусмотрено более 1, 5 млрд рублей. Сейчас в республике реализуются 4 региональных «Чистая страна», «Сохранение лесов», «Чистая вода» и «Обращение с ТКО».

В феврале этого года правительство Якутии подписало соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии РФ на реализацию регионального проекта "Чистая страна".

В госбюджет на 2019-2021 годы предусмотрено 1 млрд 568 млн руб. Эти деньги потратят на ликвидацию (рекультивацию) свалок и на ликвидацию хвостохранилища Куларской золотоизвлекающей фабрики Усть-Янского района.

Плановый объем финансирования на 2019-2024 годы согласно паспорту проекта составляет 1 млрд 957,47 млн. рублей.

С 2019 по 2021 годы в Якутии должны сделать рекультивацию полигона твердых бытовых отходов (ТБО), рекультивацию свалки ТКО и ЖБО в Нюрбе.