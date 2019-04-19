2019-04-19T04:11:28+03:00
Общество

На экологию в Якутии предусмотрели более 1, 5 млрд рублей

Средства выделены в рамках нацпроекта «Экология»
Ольга Донская
Поделиться:
Планируется рекультивация свалок.Планируется рекультивация свалок.
Изменить размер текста:

В Якутии на осуществление национального проекта «Экология» предусмотрено более 1, 5 млрд рублей. Сейчас в республике реализуются 4 региональных «Чистая страна», «Сохранение лесов», «Чистая вода» и «Обращение с ТКО».

В феврале этого года правительство Якутии подписало соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии РФ на реализацию регионального проекта "Чистая страна".

В госбюджет на 2019-2021 годы предусмотрено 1 млрд 568 млн руб. Эти деньги потратят на ликвидацию (рекультивацию) свалок и на ликвидацию хвостохранилища Куларской золотоизвлекающей фабрики Усть-Янского района.

Плановый объем финансирования на 2019-2024 годы согласно паспорту проекта составляет 1 млрд 957,47 млн. рублей.

С 2019 по 2021 годы в Якутии должны сделать рекультивацию полигона твердых бытовых отходов (ТБО), рекультивацию свалки ТКО и ЖБО в Нюрбе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Мы платим за воздух»: Петербуржцы просят властей разобраться с управляющими компаниями
Жители Невского, Красносельского и Выборгского районов Санкт-Петербурга обратились за помощью к губернатору, потому что четвертый месяц оплачивают несуществующие коммунальные услуги
Новости 24
4 допсиденья и табуретка: в Якутии подводят итоги операции «Такси»
Завтра в Якутске потеплеет до плюс 5 градусов
46 работодателей, 3 тренинга и больше тысячи вакансий – в Якутске стартовала ярмарка «Шаг к работе»
В одном из районов Якутии отравились 11 детей
На одной из улиц Якутска растеклись сточные воды и мусор вмерз в лед
Школьники Якутии рисуют Ленский мост
Молодежь Якутска провела акцию по сохранению памятников
Мэр Якутска встретилась с зоозащитниками
В Якутии из-за ДТП произошел разлив нефтепродуктов
В Якутии жертвы телефонных мошенников получили назад свои деньги
Якутия выходит на новые этапы своего развития
Все автозимники Якутии закрыты
На территории Якутии отремонтируют мосты
Якутский Республиканский лицей-интернат стал лучшей школой Дальнего Востока
Более 5 тысяч человек приняли участие в якутской акции «Онкопоиск»
Якутянин выиграл в лотерею миллион рублей
Бьет значит…не любит: в Якутске возбуждено уголовное дело на кухонного бойца
В аэропорту «Якутск» снят режим эвакуации
В Якутии два рэкэтира требовали 3 млн рублей
В Хангаласском районе Якутии пойман браконьер
В Якутске появится дата-центр на 200 стоек
В Якутске наркоман тайком от жены снял номер в гостинице и устроил там погром
Тысяча детей стали участниками фестиваля «Наследники Великой Победы» в Якутске
Вывоз ТКО в Якутии должен стать дешевле
В Якутске отремонтируют театр юного зрителя
И снова телефонный обман: мошенники похитили почти полмиллиона рублей
В преддверии сезона охоты в Якутии выявят браконьеров
В якутском поселке Жатай изготовили первую спасательную шлюпку