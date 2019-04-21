Якутские школьники создали робота-уборщика

Резиденты якутского детского технопарка «Кванториум» создали робота-уборщика. И все бы ничего, но изобретатели учатся только в 6 классе.

Это первое изобретение, которое придумали ребята в своей возрастной категории, которое они по-дружески назвали «Металлыч». У железного уборщика широкий функционал, который вскоре пополнится лазерными радарами вместе ультразвуковых датчиков и линейной проекцией.

— Два года назад наши роботы выглядели практически так же, во всяком случае такой же функционал имели. Какие молодцы мальчишки! В своей возрастной категории у нас в республике они реально первые, придумавшие такое. Дерзайте, ищите инвесторов, проект можно монетизировать и уже зарабатывать на нем. Восхищен юными изобретателями, будущими инженерами и конструкторами, - сказала присутствовавший на презентации детского робота-уборщика генеральный директор компании «VeDroid» Николай Потапов.

Теперь, ребята будут искать инвесторов.