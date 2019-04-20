Национальный парк «Ленские столбы» обрел федеральный статус

Распоряжение правительства России о создании учреждения «Национальный парк «Ленские столбы» 19 апреля опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Учредителем ФГБУ станет Минприроды, новая организация будет создана в трехмесячный срок.

Деятельность госучреждения будет направлена на сохранение природных комплексов, уникальных природных участков, а также на восстановление культурных комплексов и расположенных на территории парка объектов. Также оно будет заниматься осуществлением экологического мониторинга и созданием условий для туризма и отдыха.

Перечень имущества и земельных участков, подлежащих передаче в управление парку, будет утвержден министерством природных ресурсов и экологии России в течение полугода.

В 2019 году, по предварительно согласованному проекту, на нужды нового госучреждения будет выделено 44,6 млн рублей, в 2020 — 46,8 млн, в 2021 — 47,5 млн. В штат парка войдут 64 сотрудника. При приеме на работу новых сотрудников предпочтение будут отдавать жителям близлежащих районов.

Общая площадь парка Ленские столбы - 1 217 941 га. Она расположен на территории Алданского, Олекминского и Хангаласского районов республики.