Мужчины, которые делают мир лучше

Зачем человеку две руки? Чтобы одной держаться за папу, а другой за маму.

Редакция КП в Якутии побеседовала с председателем Лиги отцов Якутии Айхалом Габышевым на вечную тему отцов и детей.

8 тысяч отцов-одиночек

Лиги отцов республики была основана в 2007 году. Тогда же, 12 лет назад, прошел первый съезд пап-активистов. Сегодня по всей Якутии созданы и работают 500 советов отцов. В их состав входят около 15 тысяч мужчин, которым близка идея активного и осознанного отцовства.

Лига принимает в свои ряды всех мужчин-отцов, которые хотят работать на благо родной республики. Основной принцип организации таков: отец – основа семьи, семья – основа государства.

- Нынче семья с тремя детьми считается многодетной. Мы же выступаем за то, чтобы в каждой ячейке общества было пятеро детей, ведь семья – это семь я, - говорит Айхал Габышев.

Между тем сегодня в Якутии проживают около 8 тысяч одиноких отцов, которые по разным причинам воспитывают детей самостоятельно. Матерей-одиночек еще больше. Всем, кто в этом нуждается, Лига отцов оказывает посильную материальную поддержку и моральную помощь. Так, в республике работает проект «Наставник» - его участники, члены Лиги, помогают детям из неполных семей, чтобы каждый из них стал хорошим, ответственным отцом. А потом и дедом, прадедом.

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Спорт – важная часть жизни семьи

Лига отцов Якутии – за здоровый образ жизни. Каждый год на протяжении последних двадцати лет в республике проводятся соревнования по традиционным видам спорта, в которых участвуют отцы с сыновьями. В этом году в играх впервые поучаствуют папы с дочками. А время, проведенное вместе с папой, запомнится детям на всю жизнь.

В XXI веке, когда бичом современного общества стала гиподинамия, крылатая фраза «в здоровом теле - здоровый дух» актуальна как никогда. Занятия спортом должны быть важной частью жизни семьи. Поэтому сейчас члены Лиги проводят акцию по установке в каждом дом спортивных уголков для ребятишек. Это особенно актуально для ребят, которые по разным причинам не могут посещать спортивные секции. Сейчас такие мини-спорткомплексы уже появились в домах во многих поселках Якутии.

Еще одно направление работы – поддержка трезвости и продвижение семейных ценностей. По словам Айхала Габышева, в тех районах Якутии, где полностью запрещена продажа алкоголя, сократилось количество разводов и выросла рождаемость. А чтобы папы принимали активное участие в воспитании детей, в каждой школе столицы республики работает Совет отцов.

Каждый год самых активных пап награждают медалью «За вклад в повышение статуса отца и укрепление института семьи». Так, в 2019 году ее вручили профессору медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова, вице-президенту международной Академии трезвости Карлу Башарину, учителю Саха-гимназии, ветерану педагогики Егору Жерготову, общественнику Петру Чупрову, автору памятника якутскому мужчине Яну Емельянову и главе компании «Союзлифтмонтаж» Игорю Чепкасову.

За эти годы за вклад в укрепление института семьи были награждены около трехсот якутян. Триста мужчин, которые делают этот мир лучше...

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КСТАТИ

В Якутии на 3 праздника больше, чем по всей стране

День отца отмечается в Якутии в первое воскресенье апреля. Праздник был учрежден 20 лет назад первым президентом республики Михаилом Николаевым.

По традиции, в эти дни проходят акции по оказанию помощи одиноким и многодетным отцам, воспитывающим несовершеннолетних детей – им дарят школьные принадлежности, спортивный инвентарь и т.д.

Для повышения роли отца в воспитании подрастающего поколения и выражения общественного признания заслуг отца многодетной семьи в 2015 году в республике учрежден знак «Почетный отец». В 2019 году эту награду получили участник Великой Отечественной войны, отец пятерых детей Афанасий Николаев и ветеран труда Алексей Кондаков, который вместе с супругой воспитал десятерых детей.

Два года назад второе воскресенье апреля тоже стало в республике «красным днем календаря». Именно тогда в Якутии впервые отметили День сына. Кроме того, в 2013 году был учрежден республиканский День Охотника, который отмечается накануне Дня отца, в первую субботу апреля.