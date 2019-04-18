Аэропорт «Якутск» эвакуирован: в здании обнаружена бесхозная сумка
Специалисты обследуют здание
Здание эвакуировано.
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В аэропорту Якутска объявлена эвакуация: в 8:30 в здании аэровокзала кинологическая служба обнаружила бесхозную сумку.
- Все пассажиры и работники аэропорта в настоящее время эвакуированы в ближайший эвакопункт. Специалистами Росгвардии и кинологами МВД проводится обследование здания. Заблокированы подъездные дороги к аэропорту и ограничен доступ к зданию, — указано в сообщении.
Заблокированы подъездные дороги к аэропорту и ограничен доступ к зданию.
ИСТОЧНИК KP.RU