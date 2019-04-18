2019-04-18T03:45:35+03:00
Происшествия

Аэропорт «Якутск» эвакуирован: в здании обнаружена бесхозная сумка

Специалисты обследуют здание
Ольга Донская
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Здание эвакуировано.Здание эвакуировано.
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В аэропорту Якутска объявлена эвакуация: в 8:30 в здании аэровокзала кинологическая служба обнаружила бесхозную сумку.

- Все пассажиры и работники аэропорта в настоящее время эвакуированы в ближайший эвакопункт. Специалистами Росгвардии и кинологами МВД проводится обследование здания. Заблокированы подъездные дороги к аэропорту и ограничен доступ к зданию, — указано в сообщении.

Заблокированы подъездные дороги к аэропорту и ограничен доступ к зданию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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