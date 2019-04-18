В Якутии бизонарий закрыл свой первый туристический сезон

Якутский бизонарий находится на территории национального парка «Ленские столбы» в Хангаласском районе, в устье реки Буотама. 23 февраля 2019 года состоялось торжественное открытие первого зимнего туристического сезона.

Со дня открытия зимнего сезона бизонарий посетили 712 человек. Наибольшее количество туристов зафиксировано в период праздничных дней с 8 по 10 марта.

В связи с закрытием сезона среди посетителей питомника объявлен фотоконкурс «Лесной бизон в Якутии». Жюри конкурса подведет итоги к 23 апреля и опубликует на официальном сайте дирекции и на страницах социальных сетей "Заповедная Якутия".

Напомним, что история заповедника началась 8 апреля 2006 года, когда в Якутию было завезено стадо из 30 лесных бизонов (по 15 молодых самцов и самок) из заповедника Элк-Айленд, подаренных правительством Канады.