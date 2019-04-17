АЛРОСА освоит новое месторождение — трубку "Заря"

Во время ежегодного форума «Хозактив-2019» компании «АЛРОСА» произошло историческое событие — промышленный взрыв на месторождении «Заря» Айхальского ГОКа. Так началось освоение совершенно нового месторождения, сообщает ЯСИА.

- Это действительно историческое событие для «АЛРОСА» и всей республики. Это сохранение и дальнейшее развитие посёлка Айхал. Это новые налоги в республиканский бюджет. Отрадно, что уже второе подобное событие происходит за последние полгода, —сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Освоение «Зари» подтвердило лидерство компании в алмазодобыче: всего планируется добыть 38 млн карат алмазов.

Еще в 2016 году был произведен первый взрыв горной массы - всего ее будет порядка 17 млн кубометров. К 2021 году планируется выход предприятия на проектную мощность.

Сейчас на «Заре» работает мощная техника и создана вся необходимая инфраструктура для 130 работников.

Также, 31 октября 2018 года АЛРОСА Верхне-Мунское месторождение, которое будет приносить почти 1,8 млн карат алмазов в год, а его запасов хватит до 2042 года.