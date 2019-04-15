На жену - с топором: житель Якутии угрожал супруге убийством на глазах у детей

В Сунтарском районе Якутии вынесен приговор мужчине, обвиняемом в угрозе убийством матери своих четверых детей. Глава семейства пошел на жену с двумя ножами и топором.

Чтобы супруга не сбежала, он загородил входную дверь и не выпускал женщину из квартиры, применяя насилие каждый раз, когда она пыталась уйти. Вся эта драма развернулась в небольшой однокомнатной квартире, на глазах у малолетних детей.

Прокуратура района поддержала государственное обвинение по уголовному делу. За угрозу убийством мировой судья приговорил домашнего тирана к 400 часам обязательных работ. Также с него будут взысканы процессуальные издержки на оплату услуг адвоката.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.