2019-04-15T04:38:53+03:00
Происшествия

На жену - с топором: житель Якутии угрожал супруге убийством на глазах у детей

Вооруженный двумя ножами и топором мужчина долгое время не выпускал женщину из квартиры
Ольга Донская
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Дети видели все действия отца.Дети видели все действия отца.
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В Сунтарском районе Якутии вынесен приговор мужчине, обвиняемом в угрозе убийством матери своих четверых детей. Глава семейства пошел на жену с двумя ножами и топором.

Чтобы супруга не сбежала, он загородил входную дверь и не выпускал женщину из квартиры, применяя насилие каждый раз, когда она пыталась уйти. Вся эта драма развернулась в небольшой однокомнатной квартире, на глазах у малолетних детей.

Прокуратура района поддержала государственное обвинение по уголовному делу. За угрозу убийством мировой судья приговорил домашнего тирана к 400 часам обязательных работ. Также с него будут взысканы процессуальные издержки на оплату услуг адвоката.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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