2019-04-12T03:46:25+03:00
Происшествия

В Якутске мужчина угрожал убийством сожительнице и дочери

Напившись, задержанный в течении часа избивал женщину
Ольга Донская
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Задержанный был ранее судим за нанесение тяжкого вреда здоровью.Задержанный был ранее судим за нанесение тяжкого вреда здоровью.
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Вчера в одно из отделений полиции Якутска поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома на улице Чайковского доносятся крики и звуки борьбы.

На адрес выехали сотрудники полиции, где в подъезде их встретила 22-летняя хозяйка квартиры.

Она рассказала о том, что сожитель бил ее по лицу, кинул стулом и угрожал убить. Причиной драки стало пьянство мужчины: он ушел употреблять спиртные напитки с приятелями, обещал прийти в три ночи, но заявился только в шесть утра. Потерпевшая какое-то время не пускала пьяного в дом, но была вынуждена открыть. И зря, изверг начал бить ее и делал это около часа. Женщина смогла вырваться и убежать в подъезд, где уже встретила сотрудников полиции.

- В случае проникновения в квартиру полицейских мужчина обещал убить своего 5-месячного ребенка. Чтобы вскрыть дверь, на место были вызваны экстренные службы. В результате полицейские задержали 21-летнего ранее судимого за причинение тяжкого вреда здоровью мужчину, у которого изъят нож, - прокомментировала происшествие официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Малышку отдали матери, их обеих направили в одну из городских больниц.

На задержанного составлен протокол об административном правонарушении за неповиновение сотруднику полиции, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за угрозу убийством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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