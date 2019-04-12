В Якутске мужчина угрожал убийством сожительнице и дочери

Вчера в одно из отделений полиции Якутска поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома на улице Чайковского доносятся крики и звуки борьбы.

На адрес выехали сотрудники полиции, где в подъезде их встретила 22-летняя хозяйка квартиры.

Она рассказала о том, что сожитель бил ее по лицу, кинул стулом и угрожал убить. Причиной драки стало пьянство мужчины: он ушел употреблять спиртные напитки с приятелями, обещал прийти в три ночи, но заявился только в шесть утра. Потерпевшая какое-то время не пускала пьяного в дом, но была вынуждена открыть. И зря, изверг начал бить ее и делал это около часа. Женщина смогла вырваться и убежать в подъезд, где уже встретила сотрудников полиции.

- В случае проникновения в квартиру полицейских мужчина обещал убить своего 5-месячного ребенка. Чтобы вскрыть дверь, на место были вызваны экстренные службы. В результате полицейские задержали 21-летнего ранее судимого за причинение тяжкого вреда здоровью мужчину, у которого изъят нож, - прокомментировала происшествие официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Малышку отдали матери, их обеих направили в одну из городских больниц.

На задержанного составлен протокол об административном правонарушении за неповиновение сотруднику полиции, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за угрозу убийством.