Главу Оймяконского района Якутии заключили под стражу на два месяца

В Якутии продолжается расследование уголовного дела, возбужденного на главу Оймяконского района. Мужчину задержали 8 апреля, по обвинению в незаконной передаче имущества: он обманным путем приобрел членам своей семьи муниципальную квартиру.

Еще в 2013 году Михаил Захаров организовал открытый аукцион на право заключения муниципального контракта о приобретении квартиры для муниципальных нужд. Аукцион был признан несостоявшимся и тогда обвиняемый написал письмо министру финансов Якутии о том, что квартира, выставленная на аукционе, требуется для муниципальных нужд. Минфин республики выделил деньги и таким образом, трехкомнатная квартира в посёлке Усть-Нера стала имуществом членов семьи главы.

9 апреля по ходатайству следователя суд заключил Захарова под стражу сроком на два месяца. Ему предъявлено соответствующее обвинение.