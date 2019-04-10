2019-04-10T03:44:03+03:00
Происшествия

Главу Оймяконского района Якутии заключили под стражу на два месяца

Михаил Захаров обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями
Ольга Донская
Поделиться:
Стоимость квартиры 1.5 млн рублей.Стоимость квартиры 1.5 млн рублей.
Изменить размер текста:

В Якутии продолжается расследование уголовного дела, возбужденного на главу Оймяконского района. Мужчину задержали 8 апреля, по обвинению в незаконной передаче имущества: он обманным путем приобрел членам своей семьи муниципальную квартиру.

Еще в 2013 году Михаил Захаров организовал открытый аукцион на право заключения муниципального контракта о приобретении квартиры для муниципальных нужд. Аукцион был признан несостоявшимся и тогда обвиняемый написал письмо министру финансов Якутии о том, что квартира, выставленная на аукционе, требуется для муниципальных нужд. Минфин республики выделил деньги и таким образом, трехкомнатная квартира в посёлке Усть-Нера стала имуществом членов семьи главы.

9 апреля по ходатайству следователя суд заключил Захарова под стражу сроком на два месяца. Ему предъявлено соответствующее обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Это шоу!»: обвиняемый в организации похищениий самарских детей зэк жалуется на судью и нарушения в расследовании его дела
Руслан Бакиев считает, что многие доказательства против него и его преступной группировки сфабрикованы и просит вернуть материалы по делу в прокуратуру
Новости 24
В Якутии ледоход начнется раньше на неделю
Житель Якутии хранил у себя боеприпасы
Якутский бар «Приют бодливой козы» стал безалкогольным
Сахатеатр показал Гамлета в Москве
Якутские полицейские раскрыли серию краж
В Якутске стартовал конкурс «Моя профессия – IT»
Завтра в столице Якутии немного похолодает
Теплоэнергосервис завершает доставку топлива в отдаленные районы Якутии
В интернет-голосовании на конкурсе "Мисс Россия-2019" лидирует якутянка
Заместитель руководителя Следкома Якутии проведет личный прием
Для газопровода «Сила Сибири» в Якутии построят компрессорную станцию
Гуляй, Вася: мужчина украл банковскую карту и спустил в ресторанах почти полмиллиона рублей
В пригороде Якутска укрепят берег реки
В Якутске автобус сбил пешехода
На обеспечение водоснабжения жителей вилюйской группы районов необходимо 2 млрд рублей
Когда счет идет на минуты: якутские спасатели соревновались в ликвидации последствий ДТП
Окружное шоссе Якутска станет 4-полосным
В Якутии определился победитель конкурса «Учитель года»
Якутский МФЦ четвертый раз признан одним из лучших в стране
13 апреля в Якутске пройдет тотальный диктант
В одном из районов Якутии работодатель задолжал сотрудникам 1,5 млн рублей
Команда юниоров из Якутии выиграли первенство России по северному многоборью
500 волонтёров помогут якутянам перейти на цифровое ТВ
В Якутии отмечают День отца