В якутской тундре появился кочевой детский сад

Теперь и в суровой якутской тундре появился свой детский сад. В Оленекском районе республики детское дошкольное учреждение «Кэрэчээнэ» воспитывает малышей-оленеводов.

Группу посещают 8 разновозрастных детей - от 3 месяцев до 7 лет. Детсадом руководит заведующий и два воспитателя, представители родовых общин. У всех сотрудников есть специальное педагогическое образование.

Кочевой садик открыт для того, чтобы малыши смогли получить дошкольное образование без отрыва от семьи и привычной среды. Также, большое внимание уделяется обучению подрастающего поколения родному языку и культуре.

Подопечные кочевых садиков познают мир в условиях естественной среды: наблюдают за окружающим миром, занимаются традиционными промыслами рыбалкой и сбором дикороса. Маленьких оленеводов учат делать своими руками сувениры и игрушки из подручных материалов: кожи, шкуры оленя и бусин.

Простор окружающей среды дает полную свободу для физического развития: ребята умело пинают мяч, прыгают на скакалках и много бегают.

Как рассказывают педагоги, воспитанники кочевых садиков отличаются от своих сверстников, которые живут в тех же условиях, но без специальных образовательных условий. Детишки быстрее развиваются, быстрее учатся разговаривать и лучше воспринимают школьную программу.

Официальное открытие кочевой группы детского сада «Кэрэчээнэ» состоялось перед традиционным Слетом оленеводов в Оленьке.