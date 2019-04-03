2019-04-03T08:44:25+03:00
Звезды

«Горе от ума» устами якутских журналистов

Сотрудники «Сахамедиа» прочитали фрагменты знаменитой комедии
Ольга Донская
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Фонд культурного наследия Александра Грибоедова запустил проект «Грибоедов жив!», в рамках которой прошла акция. Акция организована в честь 190-летия со дня смерти великого дипломата, полиглота, музыканта, поэта и Году театра в России.

Сотрудники «Сахамедиа» прочитали фрагменты из знаменитой комедии «Горе от ума».

Сотрудники "Сахамедиа" прочитали фрагменты из "Горе от ума" А.С. Грибоедова.Сотрудники Сахамедиа прочитали фрагмент из знаменитой комедии Горе от ума . Акция состоялась в рамках проекта Фонда культурного наследия А.С.Грибоедова Грибоедов жив! , приуроченного к 190-летию со дня смерти великого дипломата, полиглота, музыканта, поэта и Году театра в России. Музыка: Сергей Рахманинов - Фантазии для фортепиано мелодия ми мажор Главные новости Якутии и Якутска http://ysia.ru/ Мы в Instagram: https://www.instagram.com/ysia.ru Мы в Twitter: https://twitter.com/ysia2016 Мы в Facebook: https://www.facebook.com/ysia.sakhamedia/ Мы в Telegram: @Ysianews Мы в Одноклассниках: https://ok.ru/ysia2014 --------------------------------- Читайте и обсуждайте достоверные новости в нашей whatsapp-группе "Новости Сахамедиа": https://chat.whatsapp.com/8Qi7OSwwPqpBMBSfKNB1LL

ИСТОЧНИК KP.RU

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