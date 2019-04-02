Одну из наград премии «Russian Business Guide. Люди года» получили якутяне
В торгово-промышленной палате России прошло награждение лауреатов первой премии «Russian Business Guide. Люди года».
Экспертный совет выбрал победителей в 33 номинациях. Из них только 4 региона удостоились награды, среди них оказалась Якутия. Представители республики получили номинацию «Уникальная экономика».
Постоянный представитель Якутии при президенте России, первый заместитель председателя правительства региона Андрей Федотов, получивший награду в ходе торжественной церемонии, отметил всю важность события.
- Наша республика является уникальной не только как кладовая природных сокровищ, но и как кладовая талантливых и целеустремленных людей, предприимчивых бизнесменов, идущих в ногу со временем. Эта награда — заслуга работы предпринимательского сообщества Якутии, развивающего умную экономику нашего региона, — сказал Андрей Федотов.
Целями премии «Russian Business Guide. Люди года» стали поддержка бизнеса, показ успешных практик и инвестиционных возможностей регионов России.
ИСТОЧНИК KP.RU