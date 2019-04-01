2019-04-01T04:47:59+03:00
Woman

Якутская красавица показала национальный костюм на «Мисс Россия-2019»

И спела песню на якутском языке
Ольга Донская
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Влада Потапова обладательница титула Мисс Якутия.Влада Потапова обладательница титула Мисс Якутия.Фото: Социальные сети
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В самом разгаре главный конкурс красоты страны «Мисс Россия-2019». В ходе всех этапов перед финальным шоу, представительница Якутии Влада Потапова показала свое убранство для мини-конкурса «Национальный костюм».

Якутский женский костюм был сшит в ателье «Костюмер»: традиционное платье-халадай, головной убор и верхняя одежда с якутским орнаментом. Также, на Владе был комплект серебряных женских украшений.

- Ко всему прочему, я подарила национальные сувениры, а также исполнила песню на якутском языке «Якутяночка», выученную специально для этого этапа, – рассказала Влада в своем инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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