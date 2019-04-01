Якутская красавица показала национальный костюм на «Мисс Россия-2019»
И спела песню на якутском языке
Влада Потапова обладательница титула Мисс Якутия.Фото: Социальные сети
Изменить размер текста:
В самом разгаре главный конкурс красоты страны «Мисс Россия-2019». В ходе всех этапов перед финальным шоу, представительница Якутии Влада Потапова показала свое убранство для мини-конкурса «Национальный костюм».
Якутский женский костюм был сшит в ателье «Костюмер»: традиционное платье-халадай, головной убор и верхняя одежда с якутским орнаментом. Также, на Владе был комплект серебряных женских украшений.
- Ко всему прочему, я подарила национальные сувениры, а также исполнила песню на якутском языке «Якутяночка», выученную специально для этого этапа, – рассказала Влада в своем инстаграм.
ИСТОЧНИК KP.RU