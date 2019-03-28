2019-03-28T09:05:54+03:00
Дом. Семья

Медвежий патриархат и любители чипсов в якутском зоопарке

В самом северном зверинце мира готовятся к весне.
Ольга Донская
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У многих жителей зверинца начался брачный период.У многих жителей зверинца начался брачный период.Фото: Ольга Донская
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Редакция «КП в Якутии» побывала в «Орто Дойду» и выяснила, что белые медведи патриархальны, а найти «мужа» для тигрицы – задачка не из легких.

Якутский зоопарк «Орто Дойду» находится в 50 километрах от столицы республики и считается самым северным в мире. Здесь обрели дом около двухсот видов животных: млекопитающие, птицы, земноводные, насекомые, рептилии.

С 2001 года за благополучием животных и удобством посетителей следят 30 штатных сотрудников и волонтеры. Философия «Орто Дойду» – создание комфортных условий для питомцев и посетителей.

Старейшина зоопарка - рысь Куня, ей 20 лет.

Старейшина зоопарка - рысь Куня, ей 20 лет.

Новый дом для рысей

Якутский зоопарк часто становится домом для раненых и осиротевших животных. Почетная «пенсионерка» «Орто Дойду» – трехлапая рысь по кличке Куня, которой почти 20 лет. Животное нашли раненым и, несмотря на все усилия ветеринаров, одну из лап спасти не удалось, рассказала «КП в Якутии» заведующая научно-просветительским отделом «Орто Дойду» Наталья Сафонова.

Впрочем, это не помешало Куне стать старожилом зоопарка, любимицей посетителей и мамой многочисленных котят – ее детеныши живут во сразу в нескольких зверинцах страны. Сейчас пожилую рысь поселили чуть поодаль от основных троп – в силу возраста редко она выходит из своей будки, чтобы показаться на глаза людям.

По соседству с Куней живет молодая пара рысей – Лаура и Верхоян, которые попали в зоопарк детенышами и хорошо ладят друг с другом. Их также подобрали и привезли сюда люди. Весной у них брачный период, поэтому в ближайшее время сотрудники зоопарка ждут пополнения от этой парочки.

В одном помете обычно рождаются два-три котенка. Первое время они живут вместе с мамой и активно набирают вес. В возрасте 2,5 месяцев котят отправляют в другие регионы – «Орто Дойду» сотрудничает с Красноярским, Новосибирским, Московским и Санкт-Петербургским зоопарками.

По словам Натальи Владимировны, рысь хорошо приживается в искусственной среде. Это удивительная кошка – из семейства кошачьих только ее можно встретить в якутской тайге.

В скором времени для рысей в зоопарке построят новый большой вольер среди сосен. А посетители смогут любоваться на них с двухэтажных смотровых площадок – на территории вольера их будет три.

Рысь – официальный символ «Орто Дойду». Каждый год 15 апреля здесь отмечают День рыси, когда сотрудники зоопарка устраивают квесты, игры и викторины для всех желающих.

- Фото: Ольга Донская

-Фото: Ольга Донская

Как найти мужа для… тигрицы?

Из представителей кошачьих в «Орто Дойду» также живет тигрица Аня. Она родилась в 2010 году в Красноярском зоопарке.

Такую кличку животному дали потому, что рисунок вокруг глаз тигрицы напоминает цветок Анютины глазки. По характеру Аня довольно спокойная, но своенравная, как и все кошки.

Сотрудники «Орто Дойду» очень хотят найти для нее пару. Однако это очень сложный процесс, так как в зоопарках России проживают, в основном, родственные друг другу животные. Тигриную популяцию регулирует специальный куратор. Он же решает, кого и куда отправить, и даже то, когда тиграм следует давать потомство. Так что пока якутская тигрица Анечка одинока.

Пока мишки спали

Самые известные жители «Орто Дойду» - белые медведи Колымана и Ломоносов. Сегодня в распоряжении любимцев публики – два просторных вольера с бассейнами. Наблюдать за парочкой можно со специально оборудованных смотровых площадок.

Медведи любят играть. Главные развлечения – пробовать «на зубок» автомобильные покрышки и играть в футбол с буйком для плавания, подарком японской поклонницы.

Ломоносов в семье за главного. Именно он – заводила во всех играх, всегда начинает первым, иногда даже не подпускает возлюбленную к игрушкам. Колымана же – особа очень терпеливая, что в отношениях с Ломоносовым, что в вопросах воспитания детей. Несколько лет назад, впервые став мамой маленькой Хаарчаны, она с большим терпением ее учила всем премудростям медвежьей жизни. Сейчас малышка – звезда Ленинградского зоопарка.

Обычно Колымана и Ломоносов живут в разных вольерах. Сейчас, весной, у них начался период спаривания, и их поселили рядышком. В это время медведи становятся очень нежны друг к другу и все делают вместе: играют, спят, едят.

В брачный период у мишек даже аппетит портится, хотя обычно они могут за один присест съесть по 20 кг еды. Кстати, вкусовые предпочтения у парочки своеобразные: они любят арбузы и яблоки, а Ломоносов в детстве обожал вареную свеклу.

Это парочка стала настолько известна, что у них даже появились поклонники с разных концов света. Так, в 2013 и в 2016 году в Якутию понаблюдать за медведями приезжала семейная пара из Германии Франц Кюн и Дагмар Рацдак. Они две недели работали в зоопарке волонтерами, следили за дисциплиной у вольера и просили посетителей не шуметь, пока мишки спали.

Еще одной верной поклонницей Колыманы и Ломоносова стала жительница Японии Чихиро Канэко. Она навещает звездную пару последние два года – привозит подарки косолапым и памятные сувениры для работников зоопарка.

КСТАТИ

Почему животные мечутся в вольерах?

Таким образом постояльцы зоопарков восполняют потребность в движении. В природе им приходится выживать, спасаться от хищников и двуногих, добывать еду, на что уходит немало сил и времени. В искусственных же условиях столько усилий прилагать не нужно, а нерастраченную энергию куда-то расходовать необходимо.

А вы знали?

Барсуки – любители чипсов

В зоопарке «Орто Дойду» представлен целый ряд представителей семейства куньих: росомаха, песцы, лисы, барсуки, соболь. Они быстро адаптируются, прекрасно переносят якутскую зиму и хорошо себя чувствуют.

Единственное, о чем всегда напоминают работники зоопарка – не кормите животных! Посетители уже «подсадили» барсуков из «Орто Дойду» на чипсы и сухарики. Нюх у куньих отличный, а так как посетители часто приносят эти снэки с собой, барсуки активно их клянчат.

Поддаваться не стоит: во-первых, для животных это вредно (впрочем, как и для людей). Кроме того, процесс кормления может быть опасен для посетителей, особенно маленьких. Помните о безопасности – перед вами пускай милые и хорошенькие, но все-таки дикие животные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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