Краткое руководство как не стать жертвой самостроя

Как не стать жертвой самостроя и сохранить свои кровные? Соблюдайте определенные правила, и вы не пополните ряды обманутых дольщиков:

- убедитесь что застройщик, у которого вы планируете купить квартиру, работает по закону №214-ФЗ: он должен предложить вам заключить договор участия в долевом строительстве;

- не стоит покупать квадраты если вам предлагают заключить предварительный договор, купить долю или заключить договор инвестирования.;

- прежде чем купить квартиру проверьте, имеет ли право застройщик использовать деньги граждан для строительства многоквартирного жилого дома и есть ли заключение контролирующего органа в области долевого строительства, о соответствии застройщика и его проектной декларации;

- убедитесь, что у застройщика имеются правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором будет построен дом;

- у застройщика должно быть разрешение на строительство;

- застройщик обязан разместить проектную декларацию в Единой информационной системе жилищного строительства Наш.дом.рф;

- договор участия в долевом строительстве подлежит обязательной государственной регистрации в Росреестре РС(Я).

- перед покупкой всегда читайте отзывы о строительной организации, которая строит дом, где вы собираетесь купить квартиру. Если отсутствует опыт строительства, деловая репутация и уже готовые дома, стоит задуматься о честности застройщика.

- всегда лично посещайте стройплощадку и убедитесь, что стройка идет.

Обезопасьте себя и своих близких, будьте внимательны при выборе застройщика.