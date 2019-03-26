В Якутске вместо городской бани построят гостиницу Hilton

В Якутске хотят построить 8-этажную гостиницу, с видом на Зеленый луг, сообщает ЯСИА. Проект задуман и разработан в 2017 году окружной администрацией города. Реализовать строительство поможет агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта республики.

К строительству привлекут компанию Hilton и двух возможных застройщиков из Турции и Китая. Примерная стоимость 8-этажного комплекса на 150 номеров оценена в 1,3 млрд рублей. Гостиницу могут разместить на улице Чернышевского, на месте бывшей городской бани, но сейчас участок находится под обременением. После того как оно будет снято городские власти начнут более серьезный разговор с инвесторами.

Здание городской бани в Якутске.Фото: ЯСИА

Заинтересованность выразил Hilton Worldwide, заявив о возможном участии по договору управления или франшизы. Застройщиком здания, намерена стать турецкая компания EKSI Group. Между двумя иностранными фирмами был подписан протокол, на основании стандартов компании Hilton застройщик разработал предварительный проект гостиницы.

Из-за высокой стоимости проекта планируется привлечение китайских инвесторов. Турецкая EKSI Group собирается выступить миноритарным инвестором с долей 20%, намерения участия в проекте выразили компания COHG Smarter Сity Fund Co., Ltd. и ее аффилированная фирма Shenzhen Black Swan Technology & Development Company Limited (SBST).