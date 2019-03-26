Жители якутского села съели мясо больного медведя

В селе Кюкей Сунтарского района Якутии охотники убили медведя и по старому обычаю угостили односельчан добычей. Эпидемиологическое исследование мяса медвежатины показало, что зверь был заражен трихинеллезом.

По информации Минздрава Якутии, медвежатину употребили в пищу 54 человека. Все они сдали необходимые анализы и были осмотрены врачами Сунтарской больницы. На данный момент лиц с клиническими проявлениями трихинеллеза не выявлено. Проводятся лабораторные исследования.

Трихинеллез – это острое паразитарное заболевание. Проявляется лихорадкой, отеком лица, высыпаниями на коже, болями в мышцах. В тяжелых случаях поражаются легкие, сердце, центральная нервная система.