2019-03-24T11:40:01+03:00
Общество

Повелитель холода установил новый мировой рекорд в Якутии

Экстремал Олег Резанов прыгнул с парашютом с высоты 4 км в одних шортах и шлеме в 30-градусный мороз
Ольга Донская
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24 года назад Олега Резанова парализовало из-за травмы позвоночника.24 года назад Олега Резанова парализовало из-за травмы позвоночника.Фото: ЯСИА
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23 марта рядом с аэродромом Хомустах в одном из районов Якутии парашютист-экстремал Олег Резанов прыгнул с парашютом в одних шортах. Прыжок длился минуту с высоты 4100 метров.

Олег Резанов или, как он сам себя называет, Повелитель холода - бывший военный, настоящий экстремал, который не боится никаких низких температур. Он закапывался в снег, плавал в ледяной воде, а теперь еще и совершил прыжок с парашютом в одних шортах в самом холодном регионе России. Такие экстремальные хобби появились у Олега после травмы позвоночника: 24 года назад у него парализовало правую ногу и благодаря холоду он смог восстановиться. Первый рекорд экстремал поставил в 2014 году - за две минуты проплыл 125 метров в ледяной воде Черного моря.

В день прыжка погода на земле была -23 градуса Цельсия, а в воздухе все -30. Накануне прыжка Олег прошел предварительную подготовку: ограничил себя в потреблении пищи и воды. Прыжок экстремал выполнил в тандеме с инструктором, специально приглашенном из Благовещенска.

- Фото: ЯСИА

-Фото: ЯСИА

- Нам даже внизу, на земле, было очень холодно, но мы подбадривали друг друга и были уверены, что все пройдет хорошо и мировой рекорд состоится. При прыжке на Олеге Резанове были только шорты и шлем, - поделилась своими впечатлениями министр предпринимательства Якутии Ирина Высоких, которая стала свидетельницей этого события.

На одном прыжке Олег Резанов не остановился и уже на следующий день отправился купаться с якутскими «моржами», которые пригласили его попробовать окунуться вместе с ними.

- Водичка хорошая. Она не обжигает, как в некоторых водоемах. Был удивлен приглашением, так как не знал, что в Якутии есть моржи. Сам я не так часто ныряю, я куражусь в холоде. В последний раз нырял в холодный водоем неделю назад, на Байкале, — сказал «повелитель холода».

В поездке его сопровождал друг Сергей Логинов, который помогает ему готовиться к рекордам. Олег и Сергей два месяца добирались до Якутии, делая остановки для тренировок.

Видеосъемку с рекордом отправят в специальную комиссию для регистрации. На данный момент в копилке Сергея Резанова 11 мировых рекордов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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