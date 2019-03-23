«Волга» рулит: в Якутске отец и сын дают ретро-автомобилям новую жизнь

Якутянин Николай Григорьев и его отец увлекаются восстановлением раритетных автомобилей. Один из их проектов — шикарную темно-красную «Волгу» — в Якутске прозвали «рэдмобилем».

Эта машина сошла с конвейера Горьковского автозавода 45 лет назад. В советские годы эта «Волга» стала наградой за добросовестную работу водителю совхоза в пригородном селе Хатассы. Именно там 7 лет назад машину и приобрели Григорьевы.

Изначально этот ГАЗ-24 был светло-голубого цвета. Со временем автомобиль потерял былой лоск – машина была с ржавчиной, требовался ремонт. Необходимые запчасти собирали два года, а потом за одну зиму сделали из нее «конфетку». Весь апгрейд обошелся примерно в 200 тысяч рублей.

Своей очереди на переделку от умельцев из Якутска ждут еще две "Волги".Фото: ЯСИА

Все технические и кузовные работы Николай со своим отцом выполнили самостоятельно – оба занимаются ремонтом автомобилей «УАЗ». В конструкцию авто серьезных изменений не вносили, стараясь максимально сохранить первозданный облик «Волги».

Подвеска у автомобиля «родная», в отделке салона также остались оригинальные детали, но с мелкими доработками. Сидения взяты от современной «Волги». Машину оборудовали новым карбюраторным 402-м двигателем, на который легче найти запчасти, и более свежей пятиступенчатой коробкой передач. Часы для салона авторы проекта сделали сами – из деталей зеркала ВАЗ 2101 и фары от старого велосипеда.

Все технические и кузовные работы Николай со своим отцом выполнили самостоятельно.Фото: ЯСИА

Машину перекрасили в красно-черный, чтобы сделать ее более яркой, выделиться из «серой массы». Сейчас автомобиль выглядит как новенький и вызывает восторг у жителей Якутска.

- Для нас ремонт машин – это и работа, и хобби. Уважаем отечественный автопром. У «Волги» конструкция простая, плюс мы любим делать что-то для себя, создавать нечто оригинальное. Российские машины позволяют это реализовать, а на иномарках все уже есть – купил и поехал. Когда делали первые выезды, нас удивляло, что все смотрят, фотографируют, показывают «палец вверх». Со временем привыкли – здорово, что наша машина нравится людям, вызывает улыбки, - рассказал Николай ЯСИА.

«Ретро-Волгу» Григорьевых часто арендуют на праздники, свадьбы, фотосессии. А недавно ее задействовали в новом якутском фильме «Агент Мамбо».

Машину оборудовали новым карбюраторным 402-м двигателем и более свежей пятиступенчатой коробкой передач.Фото: ЯСИА

В планах у отца и сына – доработка его двух машин. Проект еще одной ГАЗ-24 в черном цвете они задумали как комфортный городской автомобиль с красивым салоном, обновленной подвеской и современным двигателем «Сrysler». Второй автомобиль ГАЗ-21 хотят сохранить в первозданном виде – для воплощения задумки нужно собрать необходимые запчасти.