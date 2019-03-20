2019-03-20T04:50:18+03:00
Звезды

В Якутии показали нефритовое кольцо, которому четыре тысячи лет

Арктический научно-исследовательский центр представил находки археологов и новейшие разработки ученых
Ольга Донская
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Теперь в Арктике производят собственную бытовую химию.Теперь в Арктике производят собственную бытовую химию.
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В Якутске открылась выставка «Арктика – территория инноваций». Среди всех экспозиций, особый интерес вызвал музей арктической археологии и новейшие разработки и проекты, созданные для жизни в Арктике.

Руководитель музея арктической археологии им. С.А. Федосеевой Николай Кирьянов рассказал об экспонатах:

- В рамках выставки была выставлена небольшая коллекция оригинальных археологических находок: кремниевые ножи-бифасы дюктайской культуры 10-9 тыс. лет назад, сланцевые топоры с ушками сумнагинской культуры 9-6 тыс. л.н., каменный нож и нефритовое кольцо из Диринг-Юряхского могильника 4-3 тыс. л.н., бронзовые коленчатый нож и кельт из Усть-Миля 3-2 тыс. л.н.. Очень приятен активный интерес посетителей, даже голос охрип, но радостно, когда люди искренне интересуются своей историей. С теми, кто хотел некоторые вещи посмотреть более подробно обменялись контактами. Арктика гораздо ближе к нам, чем кажется.

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Помимо древних находок, на выставке показали новейшие разработки, созданные специально для жизни в суровых арктических условиях. Среди них спутниковый мониторинг и авиаучет диких северных оленей, собственное производство специализированной бытовой химии, научные работы по изучению и сохранению биоразнообразия Арктики, различные виды этнических изделий и многое другое.

Своими глазами можно увидеть все экспонаты посетив экспозицию музея в Якутске на улице Петровского 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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