В Якутске открылась первая SMART-библиотека на Дальнем Востоке

В новом 203 микрорайоне Якутска открыли Детскую школу искусств №2 и первую на Дальнем Востоке SMART-библиотеку. В мероприятии приняли участие Председатель Правительства Якутии Владимир Солодов и глава города Сардана Авскентьева.

SMART-библиотека станет перезагрузкой всей системы библиотечного обслуживания.

- Библиотеки должны стать центрами общественной жизни, интеллектуального погружения детей и взрослых в многообразие информационных материалов, которые сейчас доступны не только в книжном формате, но и в цифровом, – сказал Владимир Солодов.

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Воспитанники Детской школы искусств показали открытые уроки по сольфеджио и эстрадному танцу.

Объект построен в рамках проекта государственно-частного партнерства с ООО «Газэнергомонтаж». Одновременное строительство 12 учреждений стало самые масштабным проектом в Якутии.