2019-03-18T11:41:12+03:00
Звезды

В Якутске открылась первая SMART-библиотека на Дальнем Востоке

Также свои двери распахнула Детская школа искусств №2
Ольга Донская
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На открытие пришли глава города и председатель правительства Якутии.На открытие пришли глава города и председатель правительства Якутии.
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В новом 203 микрорайоне Якутска открыли Детскую школу искусств №2 и первую на Дальнем Востоке SMART-библиотеку. В мероприятии приняли участие Председатель Правительства Якутии Владимир Солодов и глава города Сардана Авскентьева.

SMART-библиотека станет перезагрузкой всей системы библиотечного обслуживания.

- Библиотеки должны стать центрами общественной жизни, интеллектуального погружения детей и взрослых в многообразие информационных материалов, которые сейчас доступны не только в книжном формате, но и в цифровом, – сказал Владимир Солодов.

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Воспитанники Детской школы искусств показали открытые уроки по сольфеджио и эстрадному танцу.

Объект построен в рамках проекта государственно-частного партнерства с ООО «Газэнергомонтаж». Одновременное строительство 12 учреждений стало самые масштабным проектом в Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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