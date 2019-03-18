2019-03-18T04:09:04+03:00
Общество

«Ингосстрах» заплатил 1 миллиард рублей

Такова сумма компенсации за выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы самолет
Ольга Донская
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При инциденте никто не пострадал.При инциденте никто не пострадал.Фото: Социальные сети
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Страховая компания «Ингосстрах» выплатила перестраховочную возмещение в размере одного миллиарда рублей. Причиной выплаты стала полная конструктивная гибель воздушного судна Сухой Суперджет 100.

При посадке воздушное судно выехало за пределы взлетно-посадочной полосы, при этом самолет получил значительные повреждения фюзеляжа, стоек шасси и двигателей. Все это считается полной конструктивной гибелью воздушного судна. Поэтому страховая компания выплатила перестраховочное возмещение в размере 1 136 004 912,00 рублей по договору перестрахования, заключенного через ООО «Страховой брокер «Малакут».

Напомним, инцидент произошёл осенью 2018, самолет авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту судна в тот момент находилось 92 человека – 87 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, никто не пострадал.

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Никто из пассажиров не пострадал, но воздушная гавань после инцидента временно закрыта, рейсы перенаправляются на запасной аэродром (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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