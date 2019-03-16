2019-03-16T03:29:56+03:00
Общество

Известный якутский борец назначен и.о генерального директора «Саханефтегазсбыт»

Двукратный чемпион мира по вольной борьбе Виктор Лебедев получил новую должность
Ольга Донская
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Виктор Лебедев - участник Олимпийских игр 2016 в РиоВиктор Лебедев - участник Олимпийских игр 2016 в РиоФото: ЯСИА
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По информации портала News.ykt 15 марта пост директора АО «Саханефтегазсбыт» покинул Игорь Никитин. Исполняющим обязанности генерального директора стал двукратный чемпион мира по вольной борьбе Виктор Лебедев.

В 2018 Лебедев был назначен заместителем директора «Саханефтегазсбыт». Он курировал вопросы по взаимодействию с общественными организациями.

В настоящий момент официального заявления от «Саханефтегазсбыт» не было, на сайте компании руководствующий состав остался без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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