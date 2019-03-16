Известный якутский борец назначен и.о генерального директора «Саханефтегазсбыт»
Двукратный чемпион мира по вольной борьбе Виктор Лебедев получил новую должность
Виктор Лебедев - участник Олимпийских игр 2016 в РиоФото: ЯСИА
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По информации портала News.ykt 15 марта пост директора АО «Саханефтегазсбыт» покинул Игорь Никитин. Исполняющим обязанности генерального директора стал двукратный чемпион мира по вольной борьбе Виктор Лебедев.
В 2018 Лебедев был назначен заместителем директора «Саханефтегазсбыт». Он курировал вопросы по взаимодействию с общественными организациями.
В настоящий момент официального заявления от «Саханефтегазсбыт» не было, на сайте компании руководствующий состав остался без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU