Как жители Якутска проиграли «битву за Зеленый луг»

В конце 80-х ситуация с жильем в столице республики была кризисной. Многоэтажки занимали немногим более 30% территории Якутска. Городу нужны были 5,5 млн квадратных метров жилья. Причем быстро, за 10 лет, и желательно дешево.

Решать жилищную проблему нужно было срочно, поэтому власти пошли по пути наименьшего сопротивления – был взят курс на расширение территории Якутска за счет Зеленого луга. Однако утвержденный в августе 1987 года Советом Министров РСФСР новый генеральный план развития столицы до 2005 года вызвал бурю негодования у горожан.

ПОСТРОИТЬ ВТОРОЙ ПО РАЗМЕРУ ГОРОД

В 1987 году в Якутске проживало 189 тысяч человек. Главной целью генплана было разместить 300-тысячное население – по прогнозам, таких показателей столица республики достигла бы к 2005 году.

Для строительства практически второго по размеру города было три варианта: выход на коренной берег Лены, перенос аэродрома (на эту тему было даже проведено специальное исследование Министерства гражданской авиации) и экспериментальное строительство на намывных грунтах на Зеленом лугу.

В итоге авторы генплана – специалисты Ленинградского института «Ленгипрогор» – остановились на последнем. В числе аргументов «за» назывались «сохранение исторического ядра города и его планировочной структуры, дешевизна гидронамыва, простота поэтапного ввода жилья, надежность эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций».

Чтобы начать работы, территория под застройку будущего 202-го микрорайона, рассчитанного на 83 тысячи человек, была поднята на 6 метров. По словам главного архитектора проекта генплана Л.Татлера, в столице республики также было намечено «строительство новой ТЭЦ, ввод в строй нового водозабора выше по течению Лены и высокая степень благоустройства: асфальтирование проезжих частей, систематическая уборка улиц и дворов». А разделом «Охрана окружающей среды» предусматривался перевод пассажирского транспорта города на… троллейбусы - «для уменьшения загазованности от автотранспорта и улучшения состояния воздушного бассейна Якутска».

НЕ РУБИМ ЛИ МЫ СУК, НА КОТОРОМ СИДИМ?

Проект нового генплана хотели «протолкнуть» по-тихому, но не получилось. С подачи журналиста Анатолия Мигова активная полемика по этому вопросу вылилась на страницы газеты «Молодежь Якутии». Издание даже выделило для этого специальный раздел - «Якутск сегодня и завтра: за и против».

Материалы, посвященные "битве за Зеленый луг" выходили почти в каждом номере "МЯ".Фото: Нинель Гусева

Против застройки Зеленого луга высказывались ученые, экологи, инженеры. Они анализировали ситуацию и предлагали свои варианты решения жилищного вопроса.

«Многоэтажной застройкой сегодня занято чуть больше 30% столицы, - отмечал кандидат экономических наук И.Поисеев. - Если всю существующую территорию города застроить каменными домами, то можно разместить 400 тысяч человек без использования дополнительных площадей».

Многих волновала, как застройка «легких города» скажется на и без того не самой благополучной экологической обстановке.

«Если анализировать новый генплан Якутска с точки зрения экологии, возникает множество вопросов, - писал на страницах «Молодежки» архитектор К.Лыткин. – Пойменный луг формировался очень долгое время. На каждом этапе этого процесса сохранялось экологическое равновесие природного комплекса в целом, и нарушить его можно только извне. И есть все основания полагать, что в результате застройки экосистема Зеленого луга изменится кардинально. Труднее всего представить результаты глубинных перемен в системе сложившейся природной среды из-за воздействия человека. Не рубим ли мы сук, на котором сидим?»

Интересная ситуация сложилась вокруг состояния инженерных сетей Якутска, которое использовало как аргумент каждая из сторон. В конце 80-х была перегружена и требовала модернизации построенная в 1937 году Якутская ТЭЦ, а городской водозабор, очистные сооружения и канализация работали с трехкратной нагрузкой.

Сторонники строительства на Зеленом луге винили в этом хаотичность застройки, из-за которой к домам сложно подводить коммуникации, и уверяли, что в случае с новым микрорайоном этих проблем не будет. Противники выхода города к реке отмечали, что проект по водозабору и очистным сооружениям не согласован по времени и объемам со строительством жилья. Возводя огромный жилой район, стоит сначала обеспечить его теплом и водой, подготовить сети, и только потом нагружать их по полной.

ВПЕРВЫЕ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ

Сомнения вызывало и то, что строить микрорайон предполагалось на намывных грунтах. Надо отметить, что метод гидронамыва на вечной мерзлоте на Зеленом лугу был применен впервые в мировой практике. Специалисты задавались вопросом – зачем применять неопробованный в условиях Крайнего Севера способ, когда в городе и так полно места под застройку?

В 1985 году в Якутске были сданы в эксплуатацию два 80-квартирных жилых дома. В качестве эксперимента их построили для обкатки технологии строительства на фундаментах «колонна с башмаком» с проветриваемым подпольем. Опыт по их возведению и эксплуатации, а также экономическая сторона вопроса (такие здания обходились на 15% дешевле) и дали технологии намыва «зеленый свет».

Авторами скандального генплана были специалисты института «Ленгипрогор». Они проектировали многие объекты в Якутии, но лишь потому, что республику, как это было принято в те годы, к ним «прикрепили». Главный специалист «Якутпромстройниипроекта» Д.Федоров в своей статье «Мне больно и тревожно» писал: «Я не хочу рассуждать, смоет или не смоет намыв, упадут или не упадут дома. Хотя следует отметить, что двухлетнее наблюдение за намывом еще ничего не значит. Почему проектированием нашей столицы занимаются люди, не знающие наших условий?»

В конце 2018 года жильцы дома №19 в 202 микрорайоне забили тревогу. Девятиэтажка, выходящая на улицу Хабарова, заметно накренилась. По результатам обследования несущих строительных конструкций выяснилось, что отклонение составило 40 сантиметров.

В январе 2019 года фундамент дома укрепили. Весной, после проведения соответствующего мониторинга, планируется начать строительно-монтажные работы по стабилизации грунтов, а также укрепление стен и усиление конструкций.

Злополучный дом №19 в народе уже окрестили Пизанской башней.Фото: Ольга Донская

Несмотря на то, что экспертная группа подтвердила отсутствие угрозы для безопасности жильцов, многие из них опасаются здесь оставаться и сетуют на то, что теперь не смогут продать квартиры.

Надо отметить, что в этом году окружная администрация Якутска планирует провести обследование еще пяти домов 202 микрорайона, построенных на намывных грунтах.

ДЕРЕВНЯ С НЕСКОЛЬКИМИ КАМЕННЫМИ ДОМАМИ

Интересно, что ни один из трех вариантов решения жилищной проблемы в Якутске не предусматривал снос аварийного жилья, которого уже тогда было предостаточно. Обсуждались только варианты строительства, что называется, с чистого листа.

Позиция авторов генплана по этому вопросу была такова: «Снос непригодного жилья в городе продолжится, но он не решит проблему. Новое строительство должно значительно опережать его. Столица Якутской республики должна войти в будущее обновленной. Застройка поймы бывшей протоки Лены позволит нам наконец-то упорядочить город в архитектурном плане».

Между тем Якутск и по сей день не имеет своего лица. Впрочем, судя по письмам читателей «Молодежки», которые активно включились в обсуждение вопроса, так было и в конце 80-х. Большинство недоумевало – почему нужно застраивать «легкие» города, когда места для строительства в Якутске масса?

Из письма в редакцию А.Копырина из села Тополиное: «Я считаю, что строительство надо вести за счет сноса деревянных строений, особенно в Залоге. Ведь это настоящая деревня с несколькими каменными домами! Сейчас многие села республики выглядят лучше, чем заложная часть столицы».

«Мне стыдно, что 70% территории города – это покосившиеся, вросшие в землю деревянные хибары, - пишет постоянная читательница «Молодежки» О.Сосковец. – Глядя на наш город, думается, что архитекторы страдают отсутствием вкуса. Они утверждают, что, если им отдадут под застройку территорию Зеленого луга, там уж они развернутся. Но не получится ли так, что уголок первозданной природы безвозвратно погибнет, а мы увидим лишь монументы безвкусице? Городу нужна единая, системная архитектура, а Зеленый луг нужно превратить в культурную зону отдыха».

Спустя 32 года можно констатировать, что читательница оказалась права – комплексную застройку 202 микрорайона сложно назвать изысканной, а покосившиеся «деревяшки» украшают город и в 21 веке. Сегодня жилфонд столицы республики на четверть состоит из неблагоустроенных и частично благоустроенных домов.

ГЛАСНОСТЬ НЕ СРАБОТАЛА

В те годы страна знала примеры, когда государственные решения отменялись и вмешательство общественности спасало природные объекты. Речь идет о Байкале и Оби, которые могли пострадать, будь реализован масштабный проект по переброске северных рек на юг. Однако столице республики не удалось повторить их успех – в Якутии набиравшая обороты гласность не сработала.

13 ноября 1987 года в Институте биологии якутского филиала Академии наук СССР прошел «круглый стол» по проблемам Зеленого луга, где было предложено решить судьбу «легких» Якутска на референдуме. Однако на народное обсуждение вопрос так и не вынесли, а вскоре поднятая молодежной газетой шумиха и вовсе плавно сошла на нет.

Самый обсуждаемый за всю историю Якутска генплан был воплощен в жизнь. Правда, лишь в части застройки Зеленого луга: без троллейбусов, зеленых дворов и улиц, новой ТЭЦ и водозабора. Да и до 300 тысяч населения столица республики «доросла» лишь к 2016 году, а не в 2005-м, как рассчитывали проектировщики.

Вместо «общественного центра города» 202 микрорайон стал самым обычным спальным районом.

202 микрорайон должен был стать «общественным центром города», с полным комплексом учреждений культурно-бытового обслуживания населения, парком, пляжем, лодочными станциями, набережной, бульварами и обустроенными местами отдыха на прилегающих островах. На деле самым примечательным его зданием стала… поликлиника №4. В остальном – стандартные КПД-шки и ничем не выдающиеся панельные 9-этажки. Не увидели жители 202-го микрорайона и «охлажденных кладовых в холлах каждого этажа, и выросшую в 5 (!) раз площадь зеленых насаждений, и первые этажи, спроектированные специально для бытовых помещений».

На огромный микрорайон до сих пор только одна школа, из обещанного появились лишь пляж и лодочная станция. Библиотека и школа искусств будут введены только в 2019 году, и то в составе нового, 203-го микрорайона.

Большинство обещаний и идей авторов генплана так и остались на бумаге...

ЕСТЬ МНЕНИЕ

За «легкие города» вступились всем миром

Очевидцем и непосредственным участником этих событий была журналист и ответственный секретарь газеты «Молодежь Якутии» Ирина Пантелеева:

- Такой читательской активности и такого наплыва «добровольных внештатных корреспондентов» - архитекторов, биологов, строителей, экологов и неравнодушных жителей столицы республики – «Молодежка» не видела ни до, ни после. Иногда бывало и так, что голубой зал редакции не мог вместить всех посетителей. Они приходили сами, каждый день, приносили свои материалы, а мы старались их особо не редактировать, чтобы передать неподдельный интерес людей к этой проблеме.

Особенно удивили ученые, которых обычно расшевелить было довольно трудно – их материалы редко появлялись на страницах республиканских газет. Каждый из них яростно доказывал журналистам, что именно его материал должен появиться в следующем номере газеты – «Молодежка» тогда выходила три раза в неделю на четырех полосах. Сейчас уже точно не помню, по какой причине кампания по защите Зеленого луга была постепенно свернута - возможно, нам просто не хватило опыта, запала и настойчивости, чтобы довести это дело до конца.