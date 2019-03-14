Маленькие герои, зайцы и мамонты на улицах Якутска

Редакция «КП в Якутии» рассказывает о памятниках города: самых впечатляющих и тех, которых вы, возможно, не замечали.

Справочник «Городская скульптура Якутска» выпустили сотрудники библиотеки им. В.Г.Белинского. По их подсчетам, в столице республики 43 скульптурные композиции, 73 исторических и 15 технических памятников – например, локомобиль возле здания «Якутскэнерго» или трактор «Сталинец-60» перед входом в здание ГУП «ЖКХ РС(Я)». Еще 22 памятника установлены в пригородах Якутска.

Виноград на Севере

Городской парк – популярное место отдыха якутян всех возрастов. Именно там установлена бронзовая фигура девушки с виноградом в руках. Надпись на памятнике сообщает лишь о заводе-производителе и годе выпуска – 1957. Предположительно, статуя девушки с развевающимся на ветру волосами попала в Якутию в 50-х годах прошлого века. Тогда люди еще верили, что на Севере смогут прижиться яблони и виноградные лозы.

Возможно, вы видели, как на территории Музея им. Е.Ярославского дети играют с маленькими фигурками белых зайцев. Эта парочка ушастых – не простая. Торжественное открытие деревянных скульптур, приуроченное ко Всемирному дню животных, прошло в 2006 году. Зайчики – своеобразный знак благодарности якутского народа маленькому зверьку, не раз спасавшему людей от голодной смерти во время Великой Отечественной войны.

Там же установлена скульптура оленёнка из стальных прутьев, высотой чуть больше метра. Летом 2012 года мэрия Якутска объявила акцию «Сделай городу подарок». Активистка Тамара Семенова предложила олененка – как священный символ для всех северных народов и в память о своем внуке Максиме.

Этот храбрый малыш бросился на помощь тонущим людям. Спасать их было больше некому, и маленький герой просто не смог остаться в стороне. Ему было пять с половиной лет...

- В память об этом храбром и отважном мальчике на территории музея «поселился» олененок «Тугутчаан» («Максимка»). У подножия скульптуры установлена табличка со стихами на русском и якутском языках, - рассказала заведующая информационно-библиографическим отделом библиотеки Зинаида Яковлева.

10 лет на монумент

Что известно про самый заметный памятник Якутска? 6 октября 1957 года на площади Ленина (до 4 октября того же года она называлась Центральной) прошла торжественная церемония закладки памятника вождю мирового пролетариата.

Открытие монумента прошло 25 октября 1967 года. На подготовку площадки, изготовление и возведение памятника ушло 10 лет. Городские власти боялись, что статуя может рухнуть, поэтому очень долго изучали рельеф и готовили площадку.

Шестиметровый вождь мирового пролетариата отлит из бронзы и выкрашен в черный цвет. Постамент облицован полированными плитами из красного гранита. Владимир Ильич смотрит на Якутск с высоты 14,6 метра.

Открытие памятника запомнилось небольшим конфузом – фигуру вождя скрывала белая ткань, и веревки, скреплявшие ее, перепутались. Пришлось звать на помощь пожарных. Под общие аплодисменты на площадь въехала пожарная машина с длинной лестницей, один из огнеборцев забрался наверх и разрезал узел.

В те годы памятник Ленину был самым большим во всей Якутии.

«Мудрость веков»

На новой круговой развязке по ул. Чернышевского можно разглядеть голову мамонта, торчащую из-под земли. Мало кто знает, что эта ландшафтная композиция называется «Мудрость веков».

Огромная голова доисторического животного – пять метров в длину и два в высоту – сделана из железобетона. Авторами композиции выступили скульпторы Максим Павлов, Прокопий Слепцов и Павел Никитин.

В 2002 году у входа в аллею у здания «ЛОРПа» была установлена уменьшенная копия одномачтового казачьего корабля – коча. Небольшие суда с рулями на корме и на носу сибирские казаки строили сами и плавали на них вдоль берегов Северного Ледовитого океана. Именно на таких парусно-гребных судах в первой половине 17 века на «государеву службу» в Якутию и прибыли русские «служилые люди».

Коч был установлен в самом центре города к 370-летию со дня основания Якутска. Вес скульптуры – 450 кг. На мраморном постаменте написано «Первопроходцам. 1632-2002». Идея увековечить память первых покорителей реки Лены принадлежит бывшему генеральному директору «ЛОРПа» Евгению Чистякову.

С полным списком городских скульптур столицы можно ознакомиться на сайте библиотеки. http://belinka-lib.ru/belinkalib/index.php/yakutsk-lyubimyj-gorod/pamyatniki

Кстати:

Этим летом на озере Щорса в Центральном округе столицы появятся еще три скульптуры – Русалка, Водяной и Царевна-лягушка. Сказочные персонажи в человеческий рост дополнят полюбившийся горожанам проект «Лебединое озеро». Два пирса и островки с красивыми домиками для гусей, уток и лебедей превратили озеро Щорса в популярное место отдыха. Прошлым летом его посетили около 36 тысяч человек.

На создание скульптур будет выделено 950 тысяч рублей. Автор идеи Юрий Борисов стал одним из семи победителей проекта «Народный бюджет» в номинации «Благоустройство».