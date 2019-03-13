В Якутии учитель физкультуры полгода насиловал 13-летнюю девочку
В Якутске завели уголовное дело на учителя физкультуры по статье «растление малолетних». По данным следствия, обвиняемый совершил 29 особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности школьницы, в том числе 15 изнасилований, в течение полугода.
На момент первого посягательства девочке было 13 лет. Как сообщает пресс-служба республиканского следкома, преступления были пресечены родителями девочки, которые обнаружили в ее телефоне переписку с педагогом. Мужчину задержали и позже заключили под стражу.
Свою вину мужчина не признал, но в ходе предварительного расследования его виновность подтвердилась.После возбуждения уголовного дела педагога уволили из образовательного учреждения.
К дисциплинарной ответственности привлечено руководство школы. С девочкой работали психологи, она прошла курс реабилитационных мероприятий.
Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU