В Якутии учитель физкультуры полгода насиловал 13-летнюю девочку

В Якутске завели уголовное дело на учителя физкультуры по статье «растление малолетних». По данным следствия, обвиняемый совершил 29 особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности школьницы, в том числе 15 изнасилований, в течение полугода.

На момент первого посягательства девочке было 13 лет. Как сообщает пресс-служба республиканского следкома, преступления были пресечены родителями девочки, которые обнаружили в ее телефоне переписку с педагогом. Мужчину задержали и позже заключили под стражу.

Свою вину мужчина не признал, но в ходе предварительного расследования его виновность подтвердилась.После возбуждения уголовного дела педагога уволили из образовательного учреждения.

К дисциплинарной ответственности привлечено руководство школы. С девочкой работали психологи, она прошла курс реабилитационных мероприятий.

Уголовное дело направлено в суд.