В Якутске еще не поймали собак, искусавших подростка

11 марта на Маганском тракте две собаки породы алабай напали на подростка. Ребенок сумел спастись тем, что залез на трансформаторный столб. Соседи обнаружили мальчика, сняли его со столба и отвезли в медпункт для оказания первой помощи. У ребенка рваные раны.

Как сообщили редакции «Комсомольской правды в Якутии», собаки все еще гуляют на свободе. По словам одного из сотрудников пункта передержки, на условиях анонимности, из-за повышенной агрессии, псов поймать не удалось. Просим соблюдать осторожность.

Ранее, в республиканских СМИ со ссылкой на слова директора «Жилкомсервис» Андрея Лебедева говорилось о том, что собак поймали.