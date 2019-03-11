2019-03-11T09:03:39+03:00
Общество

Якутский учитель Марк Бабатунде открыл канал «Самый северный африканец в мире»

Учитель китайского языка из якутского села Ой покоряет YouTube
Ольга Донская
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Марк поехал в далекую Якутию за своей возлюбленной.Марк поехал в далекую Якутию за своей возлюбленной.Фото: Социальные сети
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Школьный учитель из Якутии Марк Бабатунде открыл свой канал на YouTube "the Northest African in the world" (Самый северный африканец в мире), где будет рассказывать о своей жизни в Якутии и испытывать себя на холод.

Удивительная история нигерийца, переехавшего в маленькую якутскую деревню стала известна после публикации в социальных сетях. На фото Марк в мужском якутском национальном наряде сидел верхом на лошади.

Марк Бабатунде поехал за возлюбленной за десятки тысяч километров от дома — и остался. Привык к якутскому быту, регулярно ходит на охоту и рыбалку. Пара вместе уже 15 лет, у них растут трое детей. Семья живет в Покровске. Марк работает учителем английского и китайского языков в Покровске и в селе Ой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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