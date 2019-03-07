2019-03-07T09:41:51+03:00
Общество

Фонд капремонта Якутии объяснил, куда ушли 8,9 млн рублей

Представители Фонда капитального ремонта прокомментировали недавние публикации
Ольга Донская
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Фондакпремонта обратился в судФондакпремонта обратился в судФото: ЯСИА
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По информации Управления госстройжилнадзора 5 марта стало известно, что фонд капремонта восстановил незаконно потраченную сумму в размере 8 977 290,92 рубля.

Пресс секретарь фонда капремонта Алена Игнатенко:

- Следует подчеркнуть, что нарушения при проведении капитального ремонта относятся к 2016 году. На основании заключения Счетной палаты Якутии о несоответствиях проведения ремонта был издан приказ от 10 декабря 2018 года о проведении внеплановой проверки. После этого был выпущен еще один приказ обязывающий фонд вернуть порядка 8,9 млн рублей. Согласно закону, все акты считаются действующими, но только пока суд не установит их незаконность. Все вышеперечисленные действия не указывают на согласие Фонда с нарушениями и не лишают его права на судебное оспаривание.

Фонд капремонта утверждает, что все ремонтные работы были произведены. В частности, были отремонтированы фундамент, кровля и фасад домов. Отступления от проектной документации были незначительны. Денежные средства фонда были потрачены по назначению.

Региональный оператор оставил за собой право в восстановлении репутации и подал заявление в Арбитражный суд для оспаривания результатов контрольного мероприятия. Финальная точка в правовом поле не была поставлена и какие-либо выводы делать рано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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