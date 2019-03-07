Ванна с лепестками роз, и что еще не стоит делать 8 марта

На пороге главного праздника всей женской половины страны флористы рассказали КП, как не ошибиться с выбором и чего точно НЕ НУЖНО делать на 8 марта.

ФЛОРИСТЫ – НЕ ФЕИ

Екатерина, флорист с трехлетним стажем:

- Обычно флористы размещают заказы у поставщиков за 10 дней. Столько времени нужно, чтобы на плантации успели сделать срезку и сформировать ассортимент, а также на доставку.

Заказы на 8 марта делаются… в декабре. Ассортимент и количество планируется с учетом прошлогоднего праздничного опыта салона и модных тенденций. И если стандартный заказ – тысяча стеблей цветов, к 8 марта приходит около 30 тысяч. Поступают они за 5-6 дней до праздника, и эту гору цветов еще надо успеть обработать. Объем работы огромный: и по количеству цветов, и по занятости сотрудников, и по времени, поэтому главное – все грамотно спланировать.

Не знаете, что выбрать - посоветуйтесь с флористом.Фото: Из личного архива героя публикации

Многие думают, что флористы – этакие феи, а их работа – сплошной позитив, красота и романтика. На самом деле все не так. Цветы – лишь рабочий материал, а работа флориста –грязная, физически тяжелая и очень трудоемкая.

За цветами надо ухаживать – они попадают в магазин совсем не такими, какими их видят клиенты. С момента получения груза в транспортной компании и до продажи конкретного букета проходит не меньше суток. За это время каждый цветок проходит несколько этапов обработки.

На флориста обязательно надо отучиться, узнать секреты и основы ведения бизнеса. Потребуется год-два, чтобы наладить работу: выяснить, какое растение что любит, как с ним обращаться, какой цветок при какой температуре хранить. Многое – на собственном опыте, методом проб и ошибок: наладить связи с поставщиками и транспортными компаниями, привлечь клиентов и не растерять их в процессе.

Для флориста очень важно вести учет. В тетрадочку по старинке ничего не записываем – это не работает. Ведет постеблевой учет и все считает специальная программа. Эти данные и позволяют сделать вывод, что именно и сколько надо заказать в следующий раз.

ГВОЗДИКИ НА СВАДЬБУ, А НЕ НА ПАРАД

При покупке букетов все весьма стереотипно. Для большинства мужчин цветы – это розы и хризантемы, ну максимум знают лилии. Гвоздики – на кладбище и демонстрацию.

Между тем ассортимент в магазинах сейчас широчайший: одних только тюльпанов – с десяток цветов и видов. А гвоздики! Их в мире насчитывается более 350 разновидностей. В букет они добавляют интересной фактуры, долго стоят, а цвета - каких только нет! Даже невесты заказывают для себя моно-букеты из гвоздик.

Ранункулус (зимний пион) при правильном уходе может простоять до двух недель.Фото: Из личного архива героя публикации

Сейчас в моде ранункулусы, их еще называют зимними пионами. Очень красивый цветок, отлично смотрится в букете и сам по себе, может простоять до двух недель.

Новая тенденция – красить зелень в серебро, золото или черный. Особенно популярна на тематических вечеринках или свадьбах. Вариант не для всех, но смотрится стильно и очень красиво. Необычный фон оттенит букет, цвета станут ярче и сочнее.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА:

Букет – это минутное удовольствие. Он не должен, да и не может стоять вечно. Цветы дарят для wow-эффекта, чтобы удивить, порадовать, впечатлить. Все ради них – этих первых эмоций. Жизнь срезанных цветов недолга, ведь это живой организм: стебли из одной и той же партии могут стоять неделю… или завять на вторые сутки.

- Цветы не любят жару. Хотите, чтобы букет стоял долго – найдите для него самое прохладное место. Чтобы не сохли и не вяли – уберите от прямых солнечных лучей.

- Меняйте воду каждый день и подрезайте стебли.

- Розы умирают через 3-4 дня, и с этим надо смириться. При правильном уходе цветок может простоять чуть дольше, но это скорее случайность.

Розы обычно стоят в вазе 3-4 дня, если продержались дольше - вам повезло.Фото: Из личного архива героя публикации

- Забудьте о сахаре и аспирине – это не работает! Особенно сахар – он забивает поры цветка и просто убивает его. Есть специальные подкормки, витаминки для цветов – современные салоны дарят их при покупке букета.

- Никаких ванн с лепестками роз! Этого делать категорически нельзя. Чтобы цветок доехал до места назначения (на это уходит дней 10), перед отправкой с плантации его обрабатывают химическим составом, причем довольно мощным. Поэтому купаться в ванне с лепестками покупных роз не стоит. Флористы всегда работают в перчатках – чтобы химия не попала на руки.

- Советуйтесь с флористом – хорошему специалисту всегда есть что сказать.

КСТАТИ:

301 роза для мамы двух богатырей

- Самый оригинальный заказ на моей памяти – букет из трех сотен роз, - улыбается Ольга. - Он запомнился не только размером, но и трудоемкостью работы: собрать 301 красную розу в красивый шарик – задачка не из легких. Счастливая получательница, мама двух замечательных пацанов, поднять мега-букет так и не смогла.