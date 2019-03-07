Многодетные семьи Нюрбинского района Якутии обокрали на несколько миллионов рублей

В городе Нюрба Нюрбинского района Якутии заведено два уголовных дела по статьям превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий и мошенничество в особо крупном размере.

В октябре 2013 года администрация МО «Город Нюрба» и ООО «Атлант» заключили муниципальный контракт на сумму 11 миллионов 500 тысяч рублей на строительство внешнего электроснабжения для 400 участков, выделенных многодетным семьям. Чуть позже, в ноябре 2013 года был заключен еще один контракт на сумму свыше четырех миллионов рублей на внешние электроснабжения ВЛИ 0,4 кВ.

По указанным контрактам, работы фактически не выполнены в полном объеме, но тем не менее были подписаны фиктивные акты приемки работ и справки об их стоимости.

До сегодняшнего дня денежные средства на сумму свыше четырех млн рублей коммерческой организацией в бюджет Нюрбы не возвращены.

Земельные участки для многодетных семей были выделены еще в 2012 году, но ни одна семья так и не построила себе дом. На кадастровых бумагах земли называют микрорайоны «Березовка – 1» и «Березовка – 2», но на деле это голое поле с несколькими деревьями. Кое-где среди этих полей простаивают пять неподключенных трансформаторов.

При этом все эти годы многодетные семьи платят за участки земельный налог. Ведь на бумаге они — собственники земельных участков. В феврале 2019 года люди, уставшие годами ждать продвижения в строительстве нужных коммуникаций, обратились в местное отделение ОНФ, после чего активисты движения направили обращения в адрес контролирующих структур.

В настоящее время по уголовным делам ведется следствие, ход расследования находится на контроле прокуратуры.