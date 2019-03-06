Газопровод «Сила Сибири» заработает до конца года. Его запуск позволит Якутии войти в число крупнейших газовых регионов страны, считает глава Якутии Айсен Николаев. Строительством «Силы Сибири» занимаются четыре крупных подрядчика, в филиалах Якутии трудится почти 500 человек и к 2023 году число работников должно увеличится до полутора тысяч.

Политика привлечения кадров из числа якутян будет продолжена. Сегодня по соглашению с правительством республики ведется подготовка студентов по целевому обучению, организуется производственная практика на действующих объектах», – рассказал генеральный директор предприятия Анатолий Титов.

«Газпром трансгаз Томск» – дочернее предприятие публичного акционерного общества «Газпром», обеспечивающее эксплуатацию и строительство газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Между республикой и «Газпромом» подписан ряд соглашений о сотрудничестве и расширении использования природного газа в качестве моторного топлива. На сегодня также действует договор по взаимодействию в области социально-экономического развития Якутии при реализации Восточной газовой программы.