2019-03-05T05:45:31+03:00
Общество

Школьников Якутии научили управлять роботами

На «Уроке цифры» дети изучили искусственный интеллект и научились управлять роботами
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«Урок цифры» - это всероссийское образовательное мероприятие.«Урок цифры» - это всероссийское образовательное мероприятие.Фото: ЯСИА
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Школьники Якутии получили возможность пройти «Урок цифры» и больше узнать про искусственный интеллект и машинное обучение.

В рамках мероприятия дети с 1 по 8 классы обучали специального робота ухаживать за животными в зоопарке. Ребятам нужно было настроить изобретение так, чтобы оно могло отличать виды животных и правильно кормить их.

Тренажером для старшеклассников стал графический симулятор, в котором ученики смогли увидеть основные этапы работы с моделью машинного обучения.

По словам экспертов, во всем мире началась конкуренция за таланты в сфере искусственного интеллекта и для достижения успеха нужно готовить специалистов еще со школьной скамьи.

«Урок цифры» - это всероссийское образовательное мероприятие, организованное министерством просвещения, министерством цифрового развития и с поддержкой крупнейших компаний страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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