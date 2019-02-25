На субсидирование авиаперевозок по России могут дополнительно выделить 5,2 млрд рублей. По расчетам Минтранса, это позволит в 2019 году перевезти на льготных условиях порядка 1,26 млн пассажиров.

На субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток в 2018 году выделено 4,5 млрд рублей. Перевезено более 580 тысяч пассажиров.

В ноябре прошлого года внесены изменения в программу субсидирования полетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь. Она стала действовать круглый год, в нее вошли 134 маршрута. Воспользоваться субсидируемыми перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет; инвалиды I группы; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также многодетные родители.

На 2019 год на выплаты авиакомпаниям субсидий из федерального бюджета выделено 3,8 млрд рублей, из которых 2,8 млрд рублей предназначены на субсидирование полетов по дальневосточным направлениям. По расчетам Минтранса, необходимо выделение дополнительно 5,2 млрд рублей, которые позволят в 2019 году перевезти на льготных условиях порядка 1,26 млн пассажиров.

Предложения по дополнительному финансированию программ субсидирования пассажирских авиаперевозок поручил представить главы Правительства страны Дмитрий Медведев. Как сообщает официальный сайт правительства России, предложения должны быть представлены до 20 марта 2019 года.