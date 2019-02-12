Весна не за горами: у Быка холода отвалился первый рог

У мифического Быка холода, с которым старожилы Якутии связывают зиму, 12 февраля отвалился первый рог. А это значит, что весна близко.

По преданиям, мифическое животное выращивает якутский Дед Мороз Эhээ Дьыл. Рога Быка источают холод. Поэтому считается, что отступление морозов и приближение весны соответствует периодам роста и ломки рогов животного.

По народному календарю 31 января один рог у Быка холода чуть притупляется, и морозы ослабевают. Первый рог ломается 12 февраля, с этого дня прекращаются крепкие морозы. 15 февраля ломается второй рог – это означает окончание холодов.

Через некоторое время у Быка отваливается голова, и наступает весна.