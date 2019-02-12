2019-02-12T10:50:10+03:00
Общество

Весна не за горами: у Быка холода отвалился первый рог

Отступление морозов и приближение весны соответствует периодам роста и ломки рогов мифического животного
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По преданиям, Быка холода выращивает якутский Дед Мороз Эhээ Дьыл.По преданиям, Быка холода выращивает якутский Дед Мороз Эhээ Дьыл.Фото: ЯСИА
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У мифического Быка холода, с которым старожилы Якутии связывают зиму, 12 февраля отвалился первый рог. А это значит, что весна близко.

По преданиям, мифическое животное выращивает якутский Дед Мороз Эhээ Дьыл. Рога Быка источают холод. Поэтому считается, что отступление морозов и приближение весны соответствует периодам роста и ломки рогов животного.

По народному календарю 31 января один рог у Быка холода чуть притупляется, и морозы ослабевают. Первый рог ломается 12 февраля, с этого дня прекращаются крепкие морозы. 15 февраля ломается второй рог – это означает окончание холодов.

Через некоторое время у Быка отваливается голова, и наступает весна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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