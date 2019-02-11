2019-02-11T12:01:25+03:00
Общество

Бывшего замминистра внутренних дел Якутии признали виновным в попытке изнасилования

Николая Мамчура осудили на 5 лет колонии общего режима и лишили звания
Поделиться:
Бывшего начальника следственного управления МВД республики признали виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ.Бывшего начальника следственного управления МВД республики признали виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

Бывшего замминистра внутренних дел Якутии Николая Мамчура осудили на 5 лет колонии общего режима за попытку изнасилования. Громкое дело, получившее широкий общественный резонанс, расследовалось более полутора лет.

Бывшего заместителя министра внутренних дел, начальника следственного управления МВД республики Николая Мамчура признали виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ: покушение на изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера.

Следствием и судом установлено, что в апреле 2016 года подвыпивший Мамчур вызвал в свой кабинет находившуюся на посту сотрудницу. Используя физическую силу, он попытался ее изнасиловать, однако девушка оказала активное сопротивление. Однако мужчину это не остановило, и он совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.

Свою вину бывший замминистра не признал, выдвигал версии об оговоре со стороны потерпевшей, указывал на фальсификацию доказательств. Однако результаты нескольких экспертиз и других следственных мероприятий, а также собранная доказательственная база говорили об обратном и легли в основу обвинительного приговора.

Суд приговорил Николая Мамчура к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Как сообщает старший помощник руководителя республиканского следственного комитета по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая, он был взят под стражу прямо в зале суда. Кроме того, экс-полковника лишили специального звания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Сожалею, раскаялся и осознал»: прокуратура отказалась обвинять на суде школьника-хакера, который подделывал пятерки
Владимиру Жоглику грозила колония за то, что 2,5 года назад, будучи учеником 11-го класса, он взломал электронный дневник. Но суд начался с необычного заявления от гособвинения
Алексей Ботян, майор Вихрь, в день своего 102-летия: Таких нет полудурков, чтобы на Россию напасть
Об этом знаменитый советский разведчик, Герой России, который в годы Великой Отечественной спас польский Краков, рассказал нашему обозревателю Александру Гамову [аудио]
Началось Второе Великое переселение народов: Чем оно грозит России. Часть 2
Член Изборского клуба и Совета по внешней и оборонной политике Владимир Овчинский рассказал «Комсомолке», с какими вызовами может столкнуться Россия в связи с сокращением населения
Новости 24
В 2019 году в Якутии построят 10 школ и 27 детских садов
Кадровые назначения в мэрии Якутска
Зимние Ленские столбы готовы к приему гостей
В Якутии столкнулись большегруз и джип, один человек погиб
За год в Якутии выявили 4 финансовые пирамиды и 35 нелегальных кредиторов
Жители Якутска написали диктант на якутском языке
Мы ищем таланты: в Якутске пройдет первый фестиваль короткометражного кино
Якутия продолжит сотрудничество с академией Русского балета
В Якутске состоится выставка кузнецов «Дархан Уус»
Якутяне смогут в прямом эфире посмотреть церемонию открытия игр "Дети Азии"
Энергетики ЯГРЭС проведут капитальный ремонт оборудования
В школах и пригородах Якутска карантин продлили до 13 февраля
В Якутии под колесами большегруза погибла пенсионерка
В Якутии работники прииска украли золото на 6,5 млн рублей
В Якутии десять муниципалитетов получат на развитие доступной среды 9 млн рублей
В Якутии двое молодых людей ограбили парализованного пенсионера
Коммунальная авария в селе Крест-Хальджай ликвидирована без последствий
В Кысыл-Сыре за шесть лет построят 21 жилой дом
Сборную Якутии на играх «Дети Азии» возглавил 14-летний Ярослав Егоров
Жители Оленекского улуса предлагают перейти на каменное домостроение
Министр культуры Якутии ответит на вопросы якутян в прямом эфире
В Якутии увеличивается количество многодетных семей
В Якутске откроется Ледовый городок
Первую игру соревнований "Дети Азии" хоккейная сборная Якутии проведет с Туркменистаном
В Якутии вынесен приговор водителю, по вине которого в ДТП погибли 9 человек