Бывшего замминистра внутренних дел Якутии признали виновным в попытке изнасилования

Бывшего замминистра внутренних дел Якутии Николая Мамчура осудили на 5 лет колонии общего режима за попытку изнасилования. Громкое дело, получившее широкий общественный резонанс, расследовалось более полутора лет.

Бывшего заместителя министра внутренних дел, начальника следственного управления МВД республики Николая Мамчура признали виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ: покушение на изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера.

Следствием и судом установлено, что в апреле 2016 года подвыпивший Мамчур вызвал в свой кабинет находившуюся на посту сотрудницу. Используя физическую силу, он попытался ее изнасиловать, однако девушка оказала активное сопротивление. Однако мужчину это не остановило, и он совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.

Свою вину бывший замминистра не признал, выдвигал версии об оговоре со стороны потерпевшей, указывал на фальсификацию доказательств. Однако результаты нескольких экспертиз и других следственных мероприятий, а также собранная доказательственная база говорили об обратном и легли в основу обвинительного приговора.

Суд приговорил Николая Мамчура к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Как сообщает старший помощник руководителя республиканского следственного комитета по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая, он был взят под стражу прямо в зале суда. Кроме того, экс-полковника лишили специального звания.