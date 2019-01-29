В Якутске блогершу оштрафовали за танцы в купальнике на главной площади

Якутским городским суд оштрафовал блогершу Анжелу Власову за танцы в купальнике на главной площади. Свое выступление девушка снимала на камеру мобильного телефона.

Инцидент произошел днем 2 января 2019 года. Возле новогодней елки на площади Ленина, где многие горожане гуляли с детьми, скандально известная блогерша сняла с себя верхнюю одежду и осталась в одном купальнике. От танцев в неглиже девушку не остановил даже 30-градусный мороз.

Как сообщается на сайте Якутского городского суда, действия Власовой были квалифицированы как мелкое хулиганство. Судья счел подобные танцы «явным неуважением к обществу, игнорированием правил приличия и благопристойности, оскорблением духовных ценностей граждан».

На суде девушка вину в содеянном не признала. По ее мнению, состава административного правонарушения здесь нет, поскольку она никого не оскорбляла, не унижала и не била, а в момент происходящего к ней никто не подходил и замечаний не делал.

Выступление транслировалось в прямом эфире на страничке девушки в сети Instagram, которая в настоящее время удалена. Блогерша утверждает, что сделала это по просьбе своих подписчиков.

С учетом обстоятельств дела и личности нарушителя штраф за мелкое хулиганство составил пятьсот рублей. Постановление в законную силу не вступило.