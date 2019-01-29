2019-01-29T13:46:57+03:00
Общество

В Якутске блогершу оштрафовали за танцы в купальнике на главной площади

Городской суд расценил это как мелкое хулиганство
Поделиться:
От танцев в неглиже девушку не остановил даже 30-градусный мороз.От танцев в неглиже девушку не остановил даже 30-градусный мороз.Фото: Социальные сети
Изменить размер текста:

Якутским городским суд оштрафовал блогершу Анжелу Власову за танцы в купальнике на главной площади. Свое выступление девушка снимала на камеру мобильного телефона.

Инцидент произошел днем 2 января 2019 года. Возле новогодней елки на площади Ленина, где многие горожане гуляли с детьми, скандально известная блогерша сняла с себя верхнюю одежду и осталась в одном купальнике. От танцев в неглиже девушку не остановил даже 30-градусный мороз.

Как сообщается на сайте Якутского городского суда, действия Власовой были квалифицированы как мелкое хулиганство. Судья счел подобные танцы «явным неуважением к обществу, игнорированием правил приличия и благопристойности, оскорблением духовных ценностей граждан».

На суде девушка вину в содеянном не признала. По ее мнению, состава административного правонарушения здесь нет, поскольку она никого не оскорбляла, не унижала и не била, а в момент происходящего к ней никто не подходил и замечаний не делал.

Выступление транслировалось в прямом эфире на страничке девушки в сети Instagram, которая в настоящее время удалена. Блогерша утверждает, что сделала это по просьбе своих подписчиков.

С учетом обстоятельств дела и личности нарушителя штраф за мелкое хулиганство составил пятьсот рублей. Постановление в законную силу не вступило.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
По итогам 2018 года уровень преступности в Якутии – самый низкий на Дальнем Востоке
На развитие здравоохранения Нерюнгринского района будет направлено 1,7 млрд рублей
В Якутске пройдет бесплатный мастер-класс по живописи для детей
В Якутске сотрудница турагентства продала шестерым гражданам «липовые» путевки
В Якутии сгорел арочный гараж с семью автомобилями
Эпидпорог по гриппу в Якутске превышен в 2,7 раза
В Якутске поступило 4 тысячи электронных заявлений о записи в первые классы
В Нерюнгри под колесами иномарки погиб пешеход
На ликвидацию последствий разлива сточных вод в Якутске ушло 12 часов
В Якутске появился четвертый отдел полиции
В Якутии изменен маршрут одной из федеральных трасс
Администрации одного из районов Якутии не дали купить два автомобиля за 5,3 млн рублей
В финал конкурса «Лидеры России» прошел всего один представитель Якутии
Стали известны итоги досрочных выборов главы Усть-Маи
В Нерюнгринском районе огонь уничтожил многоквартирный дом, есть пострадавшие
В пригороде Якутска открыли ясли на 120 мест
Проект онкоцентра в Якутске одобрен Главгосэкспертизой России
Главы всех министерств Якутии впервые отчитаются перед населением в прямом эфире
Якутские борцы завоевали две медали на турнире Ярыгина
Все поликлиники и больницы Якутска работают в штатном режиме
ДТП с участием ассенизаторской машины произошло в Якутии
В региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» вышли 23 представителя Якутии