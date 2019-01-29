2019-01-29T12:50:38+03:00
Общество

На трубке «Удачная» добыт уникальный алмаз

Драгоценный камень массой 191,46 карат был извлечен на фабрике №12
Поделиться:
Последний алмаз сопоставимого размера был добыт в Якутии более 2,5 лет назад.Последний алмаз сопоставимого размера был добыт в Якутии более 2,5 лет назад.
Изменить размер текста:

Уникальный алмаз добыт на трубке «Удачная». Прозрачный камень с незначительным желтоватым оттенком весит 191,46 карат.

Драгоценный камень был извлечен на фабрике №12 Удачнинского ГОКа. Подобные находки крупных алмазов ювелирного качества подтверждают, что высокое содержание уникального драгоценного сырья в запасах трубки «Удачная». На этом месторождении добыты сотни крупнейших алмазов.

В ближайшее время камень поступит в Единую сбытовую организацию АЛРОСА для проведения детального изучения и оценки.

Последний алмаз сопоставимого размера был добыт в Якутии более 2,5 лет назад.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
По итогам 2018 года уровень преступности в Якутии – самый низкий на Дальнем Востоке
На развитие здравоохранения Нерюнгринского района будет направлено 1,7 млрд рублей
В Якутске пройдет бесплатный мастер-класс по живописи для детей
В Якутске сотрудница турагентства продала шестерым гражданам «липовые» путевки
В Якутии сгорел арочный гараж с семью автомобилями
Эпидпорог по гриппу в Якутске превышен в 2,7 раза
В Якутске поступило 4 тысячи электронных заявлений о записи в первые классы
В Нерюнгри под колесами иномарки погиб пешеход
На ликвидацию последствий разлива сточных вод в Якутске ушло 12 часов
В Якутске появился четвертый отдел полиции
В Якутии изменен маршрут одной из федеральных трасс
Администрации одного из районов Якутии не дали купить два автомобиля за 5,3 млн рублей
В финал конкурса «Лидеры России» прошел всего один представитель Якутии
Стали известны итоги досрочных выборов главы Усть-Маи
В Нерюнгринском районе огонь уничтожил многоквартирный дом, есть пострадавшие
В пригороде Якутска открыли ясли на 120 мест
Проект онкоцентра в Якутске одобрен Главгосэкспертизой России
Главы всех министерств Якутии впервые отчитаются перед населением в прямом эфире
Якутские борцы завоевали две медали на турнире Ярыгина
Все поликлиники и больницы Якутска работают в штатном режиме
ДТП с участием ассенизаторской машины произошло в Якутии
В региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» вышли 23 представителя Якутии