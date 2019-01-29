На трубке «Удачная» добыт уникальный алмаз

Уникальный алмаз добыт на трубке «Удачная». Прозрачный камень с незначительным желтоватым оттенком весит 191,46 карат.

Драгоценный камень был извлечен на фабрике №12 Удачнинского ГОКа. Подобные находки крупных алмазов ювелирного качества подтверждают, что высокое содержание уникального драгоценного сырья в запасах трубки «Удачная». На этом месторождении добыты сотни крупнейших алмазов.

В ближайшее время камень поступит в Единую сбытовую организацию АЛРОСА для проведения детального изучения и оценки.

Последний алмаз сопоставимого размера был добыт в Якутии более 2,5 лет назад.