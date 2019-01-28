2019-01-28T06:44:26+03:00
Звезды

«Царь-птица» признана лучшим художественным фильмом международного фестиваля в Индии

Картина якутского режиссера Эдуарда Новикова удостоена премии «Хрустальный слон»
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«Царь-птица» получила премию «Хрустальный слон» как лучший художественный фильм.«Царь-птица» получила премию «Хрустальный слон» как лучший художественный фильм.
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Фильм «Царь-птица» якутского режиссера Эдуарда Новикова признана лучшим художественным фильмом международного кинофестиваля Rain International Nature Film. Мероприятие проходило с 25 по 27 января в городе Муннар в Индии.

Картина «Царь-птица» получила премию «Хрустальный слон» как лучший художественный фильм.

Цель международного фестиваля фильмов о природе Rain International Nature Film, который прошел в этом году впервые, – способствовать глобальному интересу к охране природы и окружающей среды.

Фильм Эдуарда Новикова «Царь-птица», вышедший в апреле 2018 года, был очень хорошо принят критиками. Он стал лучшим на Московском международном кинофестивале, получил главный приз Международного кинофестиваля ImagineNative в Торонто и Байкальского международного фестиваля «Человек и Природа», приз за лучшую художественность конкурсной программы Монреальского кинофестиваля, специальный приз II Международного кинофестиваля «Arctic оpen» и другие награды.

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