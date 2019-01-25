2019-01-25T05:22:06+03:00
Общество

Якутск вошел в число кандидатов на получение Всемирной городской премии Ли Куан Ю

Она вручается раз в два года за успехи в управлении и внедрение инноваций в городское хозяйство
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В Якутске с рабочим визитом находится делегация ООН-Хабитат.В Якутске с рабочим визитом находится делегация ООН-Хабитат.
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Столица республики вошла в число кандидатов на получение Всемирной городской премии Ли Куан Ю.

Это международная награда вручается раз в два года за успехи в управлении и внедрение инноваций в городское хозяйство. Премия названа в честь автора сингапурского чуда, первого премьер-министра страны Ли Куан Ю.

В Якутск с рабочим визитом прибыла делегация ООН-Хабитат. В столице республики находятся руководитель отдела по снижению городских рисков Леон Вакафлор Мариано Эстебан и консультант по снижению городских рисков Силая Альварес Амая.

В 2017 году Якутск стал первым городом-партнером Программы профилирования жизнеспособности городов ООН не только в России, но и в СНГ. Международные эксперты оценивают городскую инфраструктуру, изучают экономическую ситуацию, социальные и демографические подходы.

Эксперты Всемирной городской премии Ли Куан Ю выбирают город-победитель, а также города для особого упоминания. В 2018 году премию получил Сеул, а единственным российским городом, получившим специальную номинацию премии, стала Казань.

Хабитат – это представительство Организации объединенных наций, координирующее все виды деятельности в области устойчивого развития населенных пунктов. В 2012 году в ООН-Хабитат была разработана Программа профилирования жизнеспособности городов, цель которой - поддержка и развитие населенных пунктов, с точки зрения экологической, социальной и финансовой безопасности.

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