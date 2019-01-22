2019-01-22T08:32:11+03:00
Дом. Семья

Дом для Бэчэ: в Якутии ищут новых хозяев для лосенка

Привыкшее к людям и готовой еде животное может не прижиться на воле
Поделиться:
К необычному питомцу в семье все привыкли. Фото: ulus.media.К необычному питомцу в семье все привыкли. Фото: ulus.media.
Изменить размер текста:

В Якутии ищут новых хозяев для лосенка, который прожил с людьми больше полугода. Зоопарков, желающих приобрести животное, не нашлось.

Необычный питомец появился в семье Рожиных летом прошлого года. Новорожденного лосенка подобрали недалеко от реки Адыча в Верхоянском районе республики.

Одомашненный лось сдружился с одной из хозяйских собак, с которой они вместе играли. Фото: ulus.media.

Одомашненный лось сдружился с одной из хозяйских собак, с которой они вместе играли. Фото: ulus.media.

По словам главы семьи Владислава, малыши часто остаются без матери по вине волков. Кроме того, если рождается сразу двое лосят, более слабого мать бросает.

Рожины пожалели и подобрали малыша, которого назвали Бэчэ. Лосенка кормили молоком из бутылочки, спал он на специально подостланном для него сене. Одомашненный лось даже сдружился с одной из хозяйских собак, с которой они вместе играли.

За год из маленького, слабенького лосенка Бэчэ превратился в здорового молодого сохатого. Фото: ulus.media.

За год из маленького, слабенького лосенка Бэчэ превратился в здорового молодого сохатого. Фото: ulus.media.

За год из маленького, слабенького лосенка Бэчэ превратился в здорового молодого сохатого. Зоопарков, желающих приобрести животное, не нашлось.

Что делать с животным дальше, Рожины пока не решили. Хотели выпустить его в тайгу, но опасаются, что привыкший к людям и готовой еде лось не приживется на воле или станет легкой добычей охотников.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Якутии задержали лже-старателей с восемью мешками золотосодержащего концентрата
В Оймяконском районе будут судить хирурга, пациент которого умер во время операции
На субсидирование полетов на Дальний Восток нужно еще 5,2 млрд рублей
В Хангаласском районе Якутии восстанавливают работу котельной после пожара
Крещенские купания прошли на 16 реках Якутии
В Якутске существенно превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ
Легковушка против грузовика: четверо пострадали в серьезном ДТП в Якутске
Инцидентом в детском саду Намцев заинтересовались следователи
Депутаты Ил Тумэн проведут личный прием граждан
Глава Якутии назван самым активным губернатором Дальнего Востока в соцсетях
В Якутии депутат наслежного совета сломал соседу челюсть
Парк «Ленские столбы» готовится к зимнему туристическому сезону
Новые кадровые указы главы Якутии
Парк авиакомпании «Якутия» пополнил новый Boeing 737-700
В Якутии совместное застолье матери и сына закончилось трагедией
Зеленый, синий и оранжевый: в Южно-Сахалинске презентовали форму для игр «Дети Азии»
Жительница Якутска лишилась полумиллиона рублей, попавшись на удочку лже-брокеров
На месторождении серебра в Якутии построят обогатительную фабрику
Первый пассажирский поезд отправится из Нижнего Бестяха в августе
Артисты якутского Театра Олонхо откроют всероссийский театральный марафон
До купели на Зеленом лугу в Якутске будет ездить специальный автобус