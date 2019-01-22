Дом для Бэчэ: в Якутии ищут новых хозяев для лосенка

В Якутии ищут новых хозяев для лосенка, который прожил с людьми больше полугода. Зоопарков, желающих приобрести животное, не нашлось.

Необычный питомец появился в семье Рожиных летом прошлого года. Новорожденного лосенка подобрали недалеко от реки Адыча в Верхоянском районе республики.

Одомашненный лось сдружился с одной из хозяйских собак, с которой они вместе играли. Фото: ulus.media.

По словам главы семьи Владислава, малыши часто остаются без матери по вине волков. Кроме того, если рождается сразу двое лосят, более слабого мать бросает.

Рожины пожалели и подобрали малыша, которого назвали Бэчэ. Лосенка кормили молоком из бутылочки, спал он на специально подостланном для него сене. Одомашненный лось даже сдружился с одной из хозяйских собак, с которой они вместе играли.

За год из маленького, слабенького лосенка Бэчэ превратился в здорового молодого сохатого. Фото: ulus.media.

За год из маленького, слабенького лосенка Бэчэ превратился в здорового молодого сохатого. Зоопарков, желающих приобрести животное, не нашлось.

Что делать с животным дальше, Рожины пока не решили. Хотели выпустить его в тайгу, но опасаются, что привыкший к людям и готовой еде лось не приживется на воле или станет легкой добычей охотников.