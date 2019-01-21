Якутяне почтили память земляков, погибших на озере Ильмень

20 января делегация Якутии во главе с Айсеном Николаевым возложили цветы к знаку «Воинам-якутянам» в деревне Буреги и памятнику на берегу озера Ильмень. В эти дни Новгород отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

В состав республиканской делегации вошли члены правительства, ветераны, общественники, родственников погибших на войне якутян. Вместе с новгородцами они посетили памятные места в Старорусском районе области.

Операция на озере Ильмень 23 февраля 1943 года стала самой кровопролитной для якутов за всю Великую Отечественную. В боях за освобождение Старорусского района героически погибли более шестисот славных сынов якутского народа.

- Для нас этот трагический день – день памяти всех солдат, которые погибли в годы войны. Якутия потеряла свыше 32 тысяч человек. Я благодарен жителям и администрации Старорусского района за то, что памятник беспримерному подвигу якутян сохраняется. Мы и дальше будем делать всё, чтобы память о воинах-якутянах жила, - сказал Айсен Николаев.

23 февраля 1943 года якутские стрелки выступили на восточный берег Ильменя. Перед 19-й и 3-й отдельными лыжными бригадами, входившими в состав 12-го гвардейского стрелкового корпуса и состоявшими, в основном, из посланцев Якутии и других сибирских регионов, ставилась задача через Ильмень захватить деревни и наступать на Старую Руссу, перерезать шоссейную дорогу Старая Русса-Шимск. Воины должны были пройти по льду озера около 40 километров. При подходе к берегу противник обрушил на солдат артиллерию и авиацию. В живых остались только несколько десятков человек.

В 1968 году, по инициативе правительства ЯАССР, подвигу воинов-якутян был поставлен памятник у деревни Буреги Старорусского района.

В 2000 году правительство Якутии установило памятник воинам-якутянам на берегу озера Ильмень. В центре мемориала – стилизованное национальное жилище якутов ураса, стоящее на расколотой льдине. Внутри установлены гранитные плиты с именами погибших солдат, которые удалось установить.