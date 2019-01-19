В крупном ДТП в Якутии пострадали восемь человек. Утром 19 января на 27 км федеральной трассы «Колыма» иномарка столкнулась с водовозкой.

Как выяснилось, виновником ДТП стал 42-летний водитель легковушки. Владелец «Тойоты Гайа» не выдержал безопасную скорость движения и «догнал» ехавший впереди «ЗИЛ».

За медицинской помощью обратились 8 человек.

В результате столкновения водовозка с цистерной, полной воды, перевернулась и оказалась в кювете. Медицинская помощь потребовалась водителю и пассажиру «ЗИЛа», а также водителю и пятерым пассажирам иномарки.

Проводится административное расследование.