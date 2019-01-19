В крупном ДТП в Якутии пострадали восемь человек
Авария произошла на федеральной трассе «Колыма»
В результате столкновения водовозка с цистерной, полной воды, перевернулись и оказалась в кювете.
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В крупном ДТП в Якутии пострадали восемь человек. Утром 19 января на 27 км федеральной трассы «Колыма» иномарка столкнулась с водовозкой.
Как выяснилось, виновником ДТП стал 42-летний водитель легковушки. Владелец «Тойоты Гайа» не выдержал безопасную скорость движения и «догнал» ехавший впереди «ЗИЛ».
За медицинской помощью обратились 8 человек.
В результате столкновения водовозка с цистерной, полной воды, перевернулась и оказалась в кювете. Медицинская помощь потребовалась водителю и пассажиру «ЗИЛа», а также водителю и пятерым пассажирам иномарки.
Проводится административное расследование.