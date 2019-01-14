Якутия театральная: гастроли, премьеры и фестивали 2019 года

Громкие премьеры, престижные фестивали, гастроли и акции — какие мероприятия ждут якутян в Год театра.

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ

20 января в Русском драмтеатре им А.С. Пушкина можно будет увидеть премьерный спектакль-комедию «Без паники, синьоры!» И. Алифанова (12+) в постановке заслуженного работника культуры республики Галины Карасевой.

18 января в стране стартует Всероссийский театральный марафон «Российский театр. XXI век. Новый взгляд». В рамках марафона Якутия, а именно Русский драматический театр им. А.С. Пушкина, получит эстафету от театра Чукотского автономного округа, труппа которого приедет в Якутск.

В середине февраля Русский театр отправится на гастроли в Читу, чтобы передать эстафету, со спектаклями «Два берега одной победы», «Капитанская дочка», «Голодранцы и аристократы» и «Бременские музыканты».

В феврале Театр юного зрителя выпустит спектакль «Три сестры» А.Чехова. Над постановкой работает режиссер Динислам Тутаев.

МАРТ

1 марта Государственный театр эстрады представит премьеру от обладателя Национальной театральной премии «Золотая маска» Сергея Потапова, посвящённую 100-летию народного поэта Леонида Попова — Кундэли.

В начале марта стоит ждать еще одну работу Сергея Потапова — спектакль «Мертвые души», который он поставит в Русском драмтеатре.

27 марта республика громко отпразднует Всемирный день театра. На 20-27 марта назначен юбилейный X республиканский театральный фестиваль «Желанный берег», где будут вручены номинации лучшим актерам, режиссерам и определен лучший спектакль республики.

Всероссийская культурная акция «Культурный минимум» начнется в марте.

В марте ТЮЗ планирует постановку нового спектакля “Золотой Петушок” А.С. Пушкина. Поставит спектакль Валентина Якимец.

31 марта – 1 апреля на базе Саха театра пройдет ежегодный республиканский фестиваль школьных театральных коллективов «Синяя птица».

АПРЕЛЬ — МАЙ

16-20 апреля в Государственном театре оперы и балета состоится Международный фестиваль-конкурс оперных певцов.

В период фестиваля запланирована премьера оперы Дж. Верди «Трубадур», которую должен поставить режиссер Сергей Потапов.

На апрель назначен новый спектакль в ТЮЗе от режиссера Александра Титигирова «Мой маленький бог».

29 апреля Якутия отметит Международный день танца.

18-19 мая состоится традиционная Всероссийская акция «Ночь музеев», когда каждый житель республики сможет посетить музеи бесплатно.

В мае ТЮЗ выпустит новый спектакль “Беовульф” (“Медведь”) по героическому эпосу в постановке Антона Ботакова, а также спектакль режиссера Александра Титигирова «Судьба отца» Бексултана Жакиева.

ИЮНЬ — ИЮЛЬ — АВГУСТ

5 июня запланирован открытый Фестиваль студенческих и молодежных театров «Река». Также в июне состоится республиканская декада площадных спектаклей «Под открытым небом».

А 6 июня пройдет масштабное празднование 220-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. К этой дате запланирована юбилейная декада пушкинских спектаклей.

В июле делегация Якутии отправится на Театральную смену форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида 5.0» в Крым.

31 августа зрителей ждет традиционная акция «Ночь кино».

СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ — НОЯБРЬ

На сентябрь запланирован Межрегиональный кочевой театральный фестиваль «Желанный берег». На октябрь — второй всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Сказки на земле Олонхо», который продет при участии Театра юного зрителя. Также на октябрь в ТЮЗе запланирована постановка нового спектакля “Костюмер” Рональда Харвуда. Режиссером станет Александра Титигиров.

А уже в ноябре ТЮЗ выпустит еще одну премьеру — “Трогательные истории вконтакте” режиссера Динислама Тутаева.

2-3 ноября состоится Всероссийская акция «Ночь искусства».

Также на ноябрь запланирован X международный фестиваль классического балета «Стрех», вероятно, в этот период и состоится премьера балета Глазунова «Раймонда» в хореографии Юрия Григоровича.

В ноябре-декабре проведут Республиканский фестиваль самодеятельных кукольных коллективов «Жаворонок», который продет при участии Театра актера и куклы, сообщает ЯСИА.

Торжественное закрытие Года театра состоится в декабре 2019 года.