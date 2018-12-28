Долгожданная «оптика»: в Якутии завершен проект «Вилюйский экспресс»

Завершающим этапом масштабного проекта «Вилюйский экспресс» стал запуск скоростного интернета в финальных точках — Вилюйске и Верхневилюйске.

Строительство оптической линии связи «Мирный – Сунтар – Нюрба – Верхневилюйск – Вилюйск» началось в мае 2018 года. Для ускорения реализации проекта прокладка линии велась одновременно из двух городов навстречу друг другу.

За 8 месяцев специалисты компании «Ростелеком» проложили свыше 650 км волоконно-оптических линий связи. Общая пропускная способность канала связи увеличена до 10 Гбит/с.

В райцентрах Вилюйской группы улусов построены оптические сети по технологии GPON (гигабитная оптическая сеть) и базовые станции беспроводного широкополосного доступа в интернет. Теперь жители многоквартирных домов смогут подключить безлимитные тарифные планы со скоростью от 20 до 50 Мбит/с, клиенты из частного сектора – до 10 Мбит/с. Ранее скорость передачи данных у абонентов достигала 512 Кбит/с.

Подключиться к новым тарифам могут жители населенных пунктов Крестях, Тойбохой, Сунтар, Эльгяй, Толон, Кутана, Шея, Кюндяде, Нюрба, Дикимдя, Антоновка, Сюля, Жархан, Мар, Ынахсыт, Едей, Вилюйск, Верхневилюйск, Хомустах, Кюль, Сыдыбыл и Андреевский.

В 2019 году компания планирует подключить к безлимитному интернету села Усун-Кюель, Аллага, Кюндяе, Тюбяй-Жархан Сунтарского района, Чаппанда, Хатын-Сысы Нюрбинского района, Оросу, Тамалакан, Харыялах, Хоро, Липпе-Атах Верхневилюйского района и село Кюндя Вилюйского района.