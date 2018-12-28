Профессор из Нидерландов проводит в Якутии математический марафон

В Якутию приехал учитель математики и блогер из Нидерландов Тон ван ден Хоут. Гость из Голландии проводит в школах республики математический марафон по маршруту Якутск – Майя – Чурапча – Ытык-Кюель – Оймякон – Якутск.

Это не первый приезд мистера Хоута в республику. Весной 2018 года он вместе с учащимися Якутской городской национальной гимназии проводил различные эксперименты на холоде. Также Тон ван ден Хоут организовал открытую олимпиаду для учителей математики на английском языке среди школ-спутников Международной Арктической школы.

Математический марафон стартовал в Майинской средней школе им. В.П. Ларионова, где Тон ван ден Хоут провел три урока. Занятия посетили 90 учащихся 6-11 классов.

Поначалу школьникам пришлось непросто: нужно было уловить смысл задания, а ведь уроки профессор вел на английском. Когда ребята поняли, что от них требуется, языковой барьер не помешал решить задачи. Наиболее активными были ученики 6-7 классов.

Тон ван ден Хоут остался очень доволен итогами двухдневного марафона. Он похвалил якутских школьников мотивированность, работоспособность и смекалку. Детям понравилось, что профессор очень понятно и доходчиво объясняет материал, а на его занятиях надо мыслить логически.