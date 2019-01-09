У младших школьников Якутска – первый актированный день
Утром 9 января в столице республики было -46 градусов
При достижении температуры минус 45 градусов занятия для учащихся начальных классов отменяются.Фото: ЯСИА
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Первый в новом году учебный день для школьников Якутска с 1 по 5 классы стал актированным. Утром 9 января температура воздуха в столице республики составила минус 46 градусов.
Как сообщается на сайте Якутского Гидрометцентра, в 6 утра среды температура воздуха в районе Гимеина составила минус 42, в районе Аэропорта — минус 46 градусов.
Согласно приказу Управления образования Якутска, актированные дни для школ столицы устанавливаются при следующих погодных условиях:
- 1 – 5 классы при температуре - 45 С;
- 1 – 8 классы при температуре -48 С;
- 1 – 11 классы при температуре -50 С.